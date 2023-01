LAGERBOX übernimmt die ESS Easy Self Storage GmbH

Neuer Standort in Offenbach für LAGERBOX – gleichzeitig wird eine neue Marke geschaffen.

Egal, ob gewerblich oder privat: Bei der LAGERBOX bekommen schon seit etlichen Jahren Kunden die Möglichkeit, Lagerraum zu mieten und ihre Dinge dort einzulagern, die man zuhause oder in der Firma nicht benötigt. Das wird jetzt auch bei einem neuen Projekt in Offenbach der Fall sein.

Dort hat die LAGERBOX das Objekt am Odenwaldring 10 vom Mitbewerber Easy Self Storage übernommen. Passend zum Namen des Unternehmens macht dort die erste „LAGERBOX easy“-Filiale auf. LAGERBOX easy ist eine neue Marke, die unter die LAGERBOX Gruppe läuft.

Dabei wird im typischen LAGERBOX-Modus vorgegangen: Auch in der neuen Filiale kann man mit Selfstorage Lagerraum mieten. Der einzige Unterschied beim neuen Konzept ist, dass die Filiale komplett autark laufen wird.

Die Gründe, warum man Self-Storage-Dienste in Anspruch nehmen muss, sind recht vielschichtig. Der wohl beliebteste Grund ist ein Umzug. Dort kann man mit der Miete von Lagerräumen seine Sachen zwischenlagern. Auch bei einem längeren Auslandsaufenthalt ist das Anmieten von Lagerraum praktisch, um auch teure Dinge vor einem möglichen Diebstahl zu schützen oder um nach einer Wohnungsauflösung nicht alles wegschmeißen zu müssen.

Wenn man in den eigenen vier Wänden renovieren will, sind im Weg stehende Möbel auch nicht besonders praktisch. Durch das Zwischenlagern in Self-Storage-Boxen kann man es sich so komfortabler gestalten. Falls kurzfristig mehr Lagerkapazität gebraucht wird, ist der Wechsel in eine andere Box flexibel möglich.

Die Lagerräume zur Selbstbedienung gibt es ab zwei Quadratmetern aufwärts und alle Lagerräume sind sicher, sauber und trocken. Hier liegt ein großer Vorteil im Gegensatz zu manchen Kellern. Die Mindestmietzeit ist kurz, der Platz dafür umso umfangreicher vorhanden.

Vor allem das Sicherheitssystem ist wie bei den normalen Lagerbox-Filialen wichtig. Es gibt eine Alarmsicherung, eine Videoüberwachung und der Zugang ist nur für Kunden möglich. Jede Box hat zudem sein eigenes Vorhängeschloss. Sowohl gewerbliche als auch private Kunden können sich in Offenbach Lagerräume mieten.

Die Zugangszeiten werden bei der Übernahme auf die üblichen LAGERBOX-Zeiten angepasst. Anstatt von 7 bis 19 Uhr in der Woche und von 8 bis 14 Uhr samstags kann man nach der Übernahme von 6 bis 23 Uhr an allen Tagen im Jahr an alle eingelagerten Dinge.

Aktuell sind in dem Gebäude in etwa 350 Lagerräume beherbergt. Im Zuge der Übernahme sollen die vorhandenen Freiflächen auch mit Lagerräumen ausgestattet werden. Der Standort besteht aus drei Etagen inklusive des Erdgeschosses, die massig Platz bieten, um dort Möbel, Akten, Werkzeug und sonstige Dinge einzulagern.

Anstatt der Marke LAGERBOX wird der Standort in Offenbach unter der neuen Marke LAGERBOX easy laufen. Easy läuft dabei unter der Flotte der Lagerbox Gruppe und steht für einfach. So einfach wie Self Storage eben sein sollte. Der Standort in Offenbach ist der erste Standort für den LAGERBOX-Ableger und somit eine Premiere.

Dafür verantwortlich, dass der Self Storage-Markt immer mehr boomt, ist nicht nur die LAGERBOX. Es sind vor allem die Menschen selbst, bei denen eine klare Entwicklung in eine bestimmte Richtung zu sehen ist. Die Menschen ziehen immer mehr in die Städte und wollen die Vorteile eines urbanen Lebens genießen. Dort ist ein klarer Trend erkennbar, der sich in den vergangenen Jahren immer stärker entwickelt hat.

Während früher die Menschen sehr verteilt gelebt haben, ziehen viele Menschen jetzt die deutschen Metropolen vor. In den Dörfern oder auf dem Land leben demzufolge deswegen deutlich weniger Menschen. Das hat zur Folge, dass die Wohnungssituation in den deutschen Großstädten immer angespannter wird. Wohnungen werden teurer, weniger Quadratmeter, aber mehr Kosten. Das hat auch den Boom von Self Storage mit ausgelöst.

Beim Self Storage können die Menschen all die Dinge einlagern, die man im eigenen Heim nicht mehr benötigt und die zudem wertvollen Platz rauben. Deswegen sind die meisten Self Storage-Lager auch in den Großstädten zu finden. Auf dem Land fällt der Platzmangel nämlich meist geringer aus.

Self Storage boomt – aber noch gar nicht allzu lange. Erst seit der Jahrtausendwende gibt es überhaupt Self Storage-Möglichkeiten in Deutschland. In den USA ist das Thema Self Storage schon deutlich länger präsent. Dort lagern die Menschen in den Großstädten schon länger aus. In Deutschland kennt man dieses Business vor allem durch die Verkaufssendungen wie „Storage Wars“, die aber meist nicht die wirkliche Realität darstellen.

In Deutschland wäre diese Form des Handels sogar verboten. Trotzdem kommt das Urmodell des jetzt in Deutschland bekannten Business Self Storage, bei dem man sich ein Lager mieten kann, aus den Staaten. In Deutschland hat sich dieser Trend nur etwas gezogen.

Nun wissen die meisten, wie Self Storage funktioniert. Schwer ist es nämlich nicht. Im Gegenteil: Eher ist es ganz schön einfach. Oder besser gesagt: easy!

LAGERBOX vermietet seit fast 26 Jahren Lagerraum für privat / auch für gewerblich in ganz Deutschland. Aktuell mit 29 Einlagerungshäusern. Weitere Projekte mit neuen Self Storage Anlagen stehen in Remscheid, Gelsenkirchen und auch Erfurt zeitnah an.

LAGERBOX setzt dabei nicht nur auf das Vermieten von Lagerraum, sondern auch auf einen qualitativen Service rund um die Sicherheit und die Bequemlichkeit für die Nutzer.

