Nicola Mining Inc. plant Wiederaufnahme der Goldproduktion

VANCOUVER, B.C., 30. Januar 2023 – / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI), (das Unternehmen oder Nicola) freut sich, den Abschluss der letzten Vorbereitungen für die im ersten Quartal 2023 geplante Aufnahme der Betriebstätigkeit bekannt zu geben. Das Unternehmen hat von Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSX.V: ODV) (Osisko) mittlerweile mehr als 15.000 Tonnen goldhaltiges Zufuhrmaterial für die Mühle aus dem Goldprojekt Cariboo erhalten. Das Unternehmen hat Mitarbeiter für wichtige Aufgaben im Zusammenhang mit der Goldproduktion eingestellt. Siehe Fotos der Halde des Goldprojekts Cariboo (unten).

Fotos: Halde des Goldprojekts Cariboo

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69054/NicolaMining_270123_DEPRCOM.001.png

Am 9. Januar gab Nicola bekannt, dass das Unternehmen mit Osisko eine Gewinnbeteiligungsvereinbarung für Abbau und Verarbeitung unterzeichnet hat. Gemäß der Vereinbarung kann Osisko Material an den Mühlenstandort von Nicola in der Nähe von Merritt (British Columbia) liefern. Der Standort der Mühlen- und Verarbeitungsanlage von Nicola in Merritt ist insofern einzigartig, als sich das Industriegelände im freien Eigentum des Unternehmens befindet. Darüber hinaus ist sie die einzige Anlage in der Provinz British Columbia, die gold- und silberhaltiges Zufuhrmaterial von Dritten aus der gesamten Provinz annehmen darf.

Zusätzlich zur Goldproduktion rechnet das Unternehmen mit dem Eingang der endgültigen Ergebnisse seiner Bodenprobenahmen 2022 auf dem Konzessionsgebiet New Craigmont (das Konzessionsgebiet) und trifft Vorbereitungen für ein umfangreiches Explorationsprogramm im Jahr 2023 (das Explorationsprogramm 2023). Die Ergebnisse der Bodenproben werden nach Erhalt veröffentlicht und gemeinsam mit den Ergebnissen der bezirksweiten geophysikalischen ZTEM-Messung (Z-axis Tipper Electromagnetic Survey) verwendet, um die endgültigen Bohrlochstandorte festzulegen. Mit der Inversionsmodellierung, die im Rahmen der ZTEM-Messung auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet New Craigmont durchgeführt wurde, wurde die elektrische Leitfähigkeitssignatur der bekannten Mineralvorkommen (MINFILEs MINFILE enthält geologische, örtliche und wirtschaftliche Informationen über mehr als 14.750 Metall-, Industriemineral- und Kohleminen, -lagerstätten und -vorkommen in British Columbia.

) abgebildet.

Peter Espig, CEO von Nicola, sagt dazu: Wir freuen uns sehr auf die Wiederaufnahme der Goldproduktion und wollen den operativen Cashflow verwenden, um die Exploration auf unserem Vorzeigeprojekt New Craigmont zu finanzieren. Das Explorationsprogramm 2023 wird bekannte, aber noch nie bebohrte Standorte auf dem Konzessionsgebiet umfassen, die wir nun erkunden können, nachdem wir am 3. November 2022 die mehrjährige gebietsbezogene Explorationsgenehmigung mit der Genehmigungsnummer MX-4-697 (die MYAB-Genehmigung MINFILE enthält geologische, örtliche und wirtschaftliche Informationen über mehr als 14.750 Metall-, Industriemineral- und Kohleminen, -lagerstätten und -vorkommen in British Columbia.

) erhalten haben.

Qualifizierter Sachverständiger

Kevin Wells, P.Geo, ein geologischer Berater des Unternehmens, ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen besitzt 100 % des Projekts New Craigmont, ein hochgradiges Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von 10.084 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größter Kupfermine, die von Teck Resources Ltd. betrieben wird, grenzt. Außerdem besitzt das Unternehmen 100 % des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, das aus 29 Mineralkonzessionen mit 2.178 Hektar Grundfläche und einer 335 Hektar umfassenden Bergbaupacht besteht.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

