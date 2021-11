DEMAN Übersetzungen GmbH übernimmt die Locsoft.net GmbH und tritt in den Schweizer Markt ein!

Am 01.11.21 wurde die Locsoft Language Management GmbH Teil der DEMAN Übersetzungsgruppe. Das Übersetzungsbüro stärkt damit seinen Marktanteil in Deutschland und in der Schweiz.

(Düsseldorf, Kreuzlingen) Das Übersetzungsbüro Locsoft.net GmbH in Kreuzlingen wird sich um die Aufträge der Kunden in Zürich und in den anderen Teilen der Schweiz kümmern.

Frau Anna Bernhard, Projektmanagerin bei DEMAN, wird alle Locsoft-Kunden zukünftig betreuen.

Herr Cédric Sigoire, Geschäftsführer der DEMAN Übersetzungsgruppe freut sich sehr: „Mit Locsoft verstärken wir uns in der technischen Dokumentation und bei technischen Fachübersetzungen für mittelständige Maschinenbauhersteller in der DACH-Region. Durch neue Projektmanagementprozesse und Synergien sind wir gemeinsam stärker und bieten unseren Kunden mehr Leistungen. Der Übersetzungsmarkt hält viele Entwicklungsmöglichkeiten bereit. Wir werden weiterhin sowohl mit internem als auch mit externem Wachstum unsere Präsenz verstärken.“

Herr Salvatore Meli, Gründer der Locsoft GmbH: „Nach vielen Jahren freue ich mich sehr, in der DEMAN Übersetzungsgruppe einen kompetenten Nachfolger für meine langfristigen Kunden gefunden zu haben.“

Über DEMAN Übersetzungen:

DEMAN Übersetzungen ist eine renommierte Übersetzungsgruppe, die für ihre professionellen und hochwertigen Dienstleistungen bekannt ist. Es ist ein Versprechen, Ihre Dateien, schnell, zuverlässig und vertraulich zu behandeln. DEMAN Übersetzungen ist dafür bekannt, Übersetzungsdienste für alle gängigen Sprachen und Geschäftsbereiche anzubieten. Die kompetenten und freundlichen Projektmanagerinnen der Agentur sorgen dafür, dass Sie bei jeder Übersetzung den richtigen Ton treffen, damit die Kunden jederzeit qualitativ hochwertige Ergebnisse erhalten.

