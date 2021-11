Wenn wir uns verlieren – Tiefgründiger Coming-of-Age-Roman

Elin Stenkamp erzählt in „Wenn wir uns verlieren“ eine Geschichte über das Erwachsenwerden.

Lisa ist 25 Jahre alt und vor ein paar Jahren in die Schweiz gezogen. Sie hat dort eine Ausbildung zur Hotelfachfrau begonnen und eigentlich sollte in ihrem Leben alles wie geplant ablaufen. Doch das Schicksal will es anders, denn ein Schicksalsschlag reißt ihr den Boden unter den Füßen weg. Sie bricht ihre Ausbildung ab, jobbt mal hier mal dort, um Geld zu verdienen. Anstatt Halt hat sie ein unstetes Leben und ist orientierungslos. Ihr Dasein befindet sich im Stand by-Modus. Dann stirbt auch noch ihre letzte Vertrauensperson und hinterlässt ihr ein immenses Vermögen. Allerdings ist dieses Erbe mit einer Aufgabe, die Lisa wieder zu sich selber führt, verbunden.

Der anregende Roman „Wenn wir uns verlieren“ von Elin Stenkamp erzählt eine spannende Geschichte über das Erwachsenwerden. Es ist ein Buch, das Hoffnung macht, und es gibt eine Antwort auf die Frage, ob man den Ast, auf dem man sitzt, loslassen muss, um fliegen zu können. Die im Jahr 1988 in Hamburg geborene Autorin wuchs in Stockholm, New York und Zürich auf. Mit 30 kündigt sie ihren Job als Wirtschaftsanwältin in London und zieht wieder nach Hamburg. Dort arbeitet sie als Hilfspflegerin in einer Psychiatrie. Vor zwei Jahren hat sie angefangen zu schreiben. „Wenn wir uns verlieren“ ist ihr erster Roman.

„Wenn wir uns verlieren“ von Elin Stenkamp ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-39929-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

DEMAN Übersetzungen GmbH übernimmt die Locsoft.net GmbH und tritt in den Schweizer Markt ein! Der Hettenbach und das Tal der Wertach bei Augsburg – Band 3 der regional-historischen Buchreihe