Incert eTourismus & DIRS21: Maßgeschneiderte Hoteltechnologie bietet Flexibilität statt Einheitslösung

Unter dem Motto „Mix and Match – your hospitality solution“ präsentierten die beiden Unternehmen auf der ITB Berlin innovative Vertriebs- und Marketingtechnologien, die den Direktumsatz erhöhen.

Ziel der Zusammenarbeit ist auch die Steigerung der Lifetime-Value der Hotelgäste. In der zunehmend digitalisierten Hotellerie gelten flexible, vernetzte und spezialisierte Lösungen als ein Schlüssel zum Erfolg. Davon ist incert eTourismus seit jeher überzeugt. Daher informierte das Unternehmen gemeinsam mit DIRS21 auf der führenden Tourismusmesse über die nächste Stufe im digitalen Vertrieb und Gästemanagement.

„Mithilfe der Mix & Match Strategie kombiniert incert die Stärken aus seinem Partnernetzwerk und stellt diese seinen Kunden zur Verfügung. So können beispielsweise digitale gemanagte Gutscheine wie auch Gästelevel bzw. die Clubstufe der Stammgäste in der Buchungstrecke von DIRS21 sinnvoll integriert und vom Gast genutzt werden“, so Günther Praher, Mitgründer von Incert Tourismus.

Partnernetzwerke als Erfolgsfaktor für die Hotellerie

Incert eTourismus ist in der Branche als Spezialist für Gutschein- Ticketing- & Loyalty Systemen und DIRS21 als Anbieter für webbasierte Buchungs- und Channelmanagement-Systeme etabliert. Beide Technologieanbieter informierten vor Ort auf der Messe über zukunftsweisende Ansätze für den Hotelvertrieb. Gemeinsame Projekte bei namhaften Kunden von incert eTourismus und DIRS21 vereint langjährige Expertise in Vertriebstechnologien sowie im Buchungsmanagement.

Zusammen bieten sie nun kombinierbare Lösungen, die den nachhaltig Umsatz steigern und gleichzeitig die Gästebindung stärken.

Mix & Match: Eine erfolgversprechende Kombination für mehr Direktumsatz

„Unsere Partnerschaft steht für eine neue Ära der digitalen Gästeinteraktion“, ergänzt Dennis Pfister, CCO von DIRS21. „Die Kombination aus intelligentem Buchungsmanagement und gezielter Gästebindung eröffnet Hoteliers neue Umsatzpotenziale, ohne den administrativen Aufwand zu erhöhen.“

Standparty als Auftakt: Zum Messebeginn luden incert eTourismus und DIRS21 sowie die Partner Online Birds und Guestnet zur Standparty unter dem Motto „Mix and Match“ ein. Die Veranstaltung offerierte eine Gelegenheit zum Networking und Austausch über die Synergien der beiden Unternehmen in entspannter Atmosphäre.

Auf einer Partner-Landingpage können sich Interessierte über die Vorteile beider Partner informieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

incert eTourismus

Frau Sandra Baumgartner

Leonfelder Strasse 328

4040 Linz

Österreich

fon ..: +43 732 890018

web ..: http://www.incert.at

email : beratung@incert.at

Im Jahr 2007 gründeten die Brüder Günther und Peter Praher gemeinsam mit Gerhard Lengauer aus einem universitären Spin-Off das Unternehmen „incert eTourismus“. Das österreichische Unternehmen verbindet heute Technik mit Emotion, Nachfrage mit Wertschöpfung und Tourismus mit eCommerce. Zu dem Angebot gehören Komplettlösungen für Vertrieb, Marketing sowie Gästebindung. Die Technologie von incert eTourismus umfasst Gutscheinsysteme kombiniert mit Ticketing, Produktshops und Loyalty-Systemen.

Von den Standorten in Linz, Innsbruck und Rostock aus werden vorwiegend in der D-A-CH-Region ca. 900 Betriebe betreut.

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

