Nicht neu, aber erfolgreich: Aktives Cross-Selling zwischen Gutscheinen und Merchandising in der Hotellerie

Zahlreiche Tourismusbetriebe setzen auf die modulare E-Commerce-Plattform von incert eTourismus – für zusätzliche Einkünfte, eine aktive Gästebindung und die Stärkung der eigenen Marke.

Das inhabergeführte Unternehmen aus Österreich ermöglicht sämtlichen touristischen Betrieben wie z.B. Hotels, Restaurants, Bergbahnen oder auch Destinationen bereits seit mehreren Jahren steigende Zusatzverkäufe mit emotionalen Markenerlebnissen. Das Cross-Selling an sich gilt in der Branche längst als eine wirksame Strategie zur Umsatzsteigerung – vorausgesetzt, es wird konsequent digital gedacht. incert eTourismus verfügt hierfür über eine etablierte modulare Plattform, die weit über klassische Gutscheinlösungen hinausgeht. Mit integrierten Produktshops, Ticketlösungen und Loyalty-Programmen eröffnet incert Hotelbetrieben oder touristischen Anbietern neue Erlösquellen im Look & Feel der Marke.

„Ein zentrales Element unserer Systemlandschaft ist zweifelsohne der Produktshop, der Zusatzverkäufe direkt in der Customer Journey ermöglicht. Von gebrandeter Workwear, über saisonalen Genussboxen bis hin zu Interior-Accessoires. Diese digitale Bühne macht touristische Marken nicht nur sichtbarer, sondern vor allem messbar erfolgreicher“, so Günther Praher, Mitgründer von incert eTourismus.

Der Erfolg bei den touristischen Kunden gibt dem Cross-Selling-Ansatz recht: Führende Häuser bzw. Organisationen wie das Naturhotel Forsthofgut, das Kitzsteinhorn, die Milchbar in Norderney oder das Hotel Zugbrücke arbeiten bereits erfolgreich mit der skalierbaren Lösung von incert, um ihre digitale Verkaufswelt markenkonform und performanceorientiert auszubauen.



Wie dieser Ansatz in der Praxis funktioniert, zeigt das Naturhotel Forsthofgut, welches neben dem Gutscheinshop sowie dem digitalen Produktshop „lieblingsDINGE“ seit Ende 2024 auf einen exklusiven Loyalty-Club setzt: „Die Idee war zunächst ein System zu schaffen, wie man es von großen Marken wie Lufthansa kennt“, so Peter Löschberger, stellvertretender Hoteldirektor. „Unsere Gäste können nun im Rahmen eines internen Rankings vom ,Forsthofgut-Fan‘ bis zum ,Ambassador‘ aufsteigen, erhalten attraktive Vorteile und werden so zu aktiven Markenbotschaftern.“ Die Integration in das bestehende incert-System erfolgte nahtlos. Punkte und Prämien können darüber hinaus auch für Produkte aus dem Produktshop „lieblingsDINGE“ eingelöst werden.

incert eTourismus avancierte zum strategischen Partner mit Technologie und Know-how für touristische Marken und Unternehmen. Der modulare Aufbau der Plattform erlaubt es, klein zu starten und mit dem Betrieb zu wachsen – sei es im Gutscheinverkauf, bei dem Ticketing oder in der emotionalen Markenbindung über Loyalty.



Während viele Anbieter Loyalitätsprogramme nur als Add-on verstehen, integriert incert e-Tourismus diese als strategischen Kern des Lifecycle-Marketings. Produkte und Merchandising können auch als Prämien für Gästebindung und Loyalty eingesetzt werden. Kundenbindung und Up-Selling werden so systematisch miteinander verknüpft. Dadurch bindet incert aktiv Gäste und steigert den Wert langfristig.

incert eTourismus bietet somit als einzige Lösung im deutschsprachigen Raum eine durchgängige, integrierte Plattform für E-Commerce & Loyalty für die Markeninszenierung. Immer im Fokus dabei ist die Weiterentwicklung für Kunden. Als aktuellste Erweiterung sorgt der neue Meta Ads Wizard für Reichweite sowie Sichtbarkeit auf Social Media: Direkt aus dem incert-System heraus können Gutscheine, Tickets und Produkte automatisiert beworben werden. Mit dieser Kombination aus technologischem Vorsprung und strategischem Markenverständnis definiert incert den digitalen Direktvertrieb im Tourismus neu – flexibel, skalierbar und mit messbarem Mehrwert für Gast und Gastgeber.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

incert eTourismus

Frau Sandra Baumgartner

Leonfelder Strasse 328

4040 Linz

Österreich

fon ..: +43 732 890018

web ..: http://www.incert.at

email : beratung@incert.at

Im Jahr 2007 gründeten die Brüder Günther und Peter Praher gemeinsam mit Gerhard Lengauer aus einem universitären Spin-Off das Unternehmen „incert eTourismus“. Das österreichische Unternehmen verbindet heute Technik mit Emotion, Nachfrage mit Wertschöpfung und Tourismus mit eCommerce. Zu dem Angebot gehören Komplettlösungen für Vertrieb, Marketing sowie Gästebindung. Die Technologie von incert eTourismus umfasst Gutscheinsysteme kombiniert mit Ticketing, Produktshops und Loyalty-Systemen.

Von den Standorten in Linz, Innsbruck und Rostock aus werden vorwiegend in der D-A-CH-Region über 900 Betriebe betreut.

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

