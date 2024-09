Neuer Standort von LAGERBOX easy in Kaarst

LAGERBOX easy kommt auch nach Kaarst – XXL Garagen & Self Storage für die Kaarster

Die LAGERBOX hat bekanntgegeben, dass sich ein neuer Standort in der Projektierungsphase befindet. Es handelt sich hierbei um eine neue Filiale in der Stadt Kaarst, unweit von Düsseldorf. Der neue Standort wird als Hybridmodell unter der Flotte von LAGERBOX easy laufen. Bei diesem Konzept gibt es keine Mitarbeiter vor Ort, der Standort regelt sich von selbst.

Self-Storage und XXL-Garagen für Unternehmen und Privatkunden in Kaarst

An dem neuen Standort werden neben den LAGERBOX-üblichen Self-Storage-Lagerräumen auch XXL Garagen/Business Units angeboten. Die Garagen verfügen über Strom und Licht und eignen sich perfekt für Gewerbetreibende, Start-up-Unternehmen, Handwerksfirmen oder Kleinunternehmen, die dort ihre Dinge verstauen können.

_Besonders praktisch, und somit vorteilhaft: _

* 24 Stunden Zugang – das ermöglicht Ihre eingelagerten Gegenstände jederzeit zu erreichen

* XXL-Garagen mit bis zu 28m² Platz und Stromanschluss. Somit kann man auch Boote, Anhänger oder Wohnwagen in den Garagen abstellen

Perfekte Lage: Neuer LAGERBOX easy Standort direkt an der A57 in Kaarst

Der neue Standort wird in direkter Nachbarschaft des IKEAs in Kaarst errichtet. Besonders wichtig für Leute, die nicht direkt aus Kaarst kommen, ist natürlich auch die Erreichbarkeit des Standortes. Direkt an der Autobahnabfahrt an der A57 macht dieser LAGERBOX easy-Standort kaum einem etwas vor.

Was ist die LAGERBOX? Self-Storage und flexible Lagermöglichkeiten

Die LAGERBOX ist ein Unternehmen, das sich auf Self-Storage-Dienstleistungen spezialisiert hat. Das Geschäftsmodell von LAGERBOX umfasst die Bereitstellung von Lagerräumen für Privatpersonen und Unternehmen, die zusätzlichen Platz für die Aufbewahrung von Gegenständen benötigen.

Hier sind die wesentlichen Aspekte des Geschäftsmodells:

* Als erstes geht es dabei um die Vermietung von Lagerräumen

* Flexibel anmietbar, schon ab 1 Woche und ab 1m³

* Hoher Sicherheitsstandard mit 24h Kameraüberwachung, umzäuntes Gelände und codiertem Zutritt

* Transporthilfen vor Ort, sodass niemand schwer schleppen muss

* Versichert Einlagern

* Schnelle Erreichbarkeit und eine gute Anbindung

So läuft die Preisgestaltung: Die Preisgestaltung basiert auf der Größe des Lagerraums und der Mietdauer. Es gibt oft Rabatte für langfristige Mietverträge.

Das sind die Zielgruppen von LAGERBOX easy in Kaarst

Privatkunden nutzen Lagerräume oft für persönliche Gegenstände, Möbel während eines Umzugs oder Lagerung von saisonalen Artikeln.

Geschäftskunden lagern oft Akten, Inventar oder Geschäftsausstattung ein, um Platz in ihren Büros zu schaffen oder flexible Lagermöglichkeiten zu nutzen.

Und als letzter Punkt, der besonders wichtig ist für Kunden: Die Digitalisierung und der Kundenservice.

Kunden können Lagerräume online buchen und verwalten, was den Prozess vereinfacht und beschleunigt. Die LAGERBOX legt Wert auf exzellenten Kundenservice, einschließlich Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Lagergröße und Beratung zu Sicherheitsfragen.

Das Geschäftsmodell von LAGERBOX basiert also auf der Bereitstellung von flexiblen, sicheren und zugänglichen Lagermöglichkeiten für eine breite Palette von Kundenbedürfnissen, unterstützt durch umfangreiche Serviceleistungen und moderne Sicherheitsvorkehrungen.

Nachhaltigkeit bei LAGERBOX: Solarenergie und Umweltschutz

Zudem setzt sich die LAGERBOX bewusst für den Umweltschutz ein. Neben dem sowieso nachhaltigen Geschäftskonzept wird auch auf Solarenergie gesetzt. Einige Standorte haben dabei Protektoren auf dem Dach verbaut, die das Sonnenlicht in Strom umwandeln, der dann für den jeweiligen LAGERBOX-Standort verwendet wird. Zudem sind einige Dächer begrünt und mit eigenen Bienenvölkern besiedelt. Ein kleines Goodie dabei: Alle Kollegen erhielten zuletzt sogar eigenen LAGERBOX-Honig.

Nun kommt die LAGERBOX mit ihrem Konzept LAGERBOX easy auch nach Kaarst. Sie haben Interesse an Lagermöglichkeiten? Besuchen Sie unsere Website für weitere Information zu unserem Angebot für Lagerraum mieten Deutschland.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LAGERBOX Holding GmbH

Herr Michel Galka

Hanauer Landstr. 314

60314 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 022127099432

web ..: https://www.lagerbox.com/

email : m.galka@lagerbox.com

LAGERBOX ist ein führendes Unternehmen im Bereich Self-Storage und bietet seinen Kunden flexible Lösungen zur Lagerung an. Vor über 27 Jahren gegründet, hat das Unternehmen inzwischen zahlreiche Standorte in verschiedenen Städten etabliert. Als vertrauenswürdiger Partner für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen hat sich LAGERBOX einen Namen gemacht, wenn es um zusätzlichen Raum zur Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen, Waren oder Akten geht.

LAGERBOX zeichnet sich durch moderne und sichere Lagerstätten aus, die den Kunden eine bequeme und zuverlässige Aufbewahrung ihrer Gegenstände ermöglichen. Die Lagerboxen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Kunden können je nach Bedarf einen kleinen Lagerraum für persönliche Gegenstände oder einen größeren Raum zur Einlagerung von Möbeln oder Waren mieten.

Die Sicherheit und der Datenschutz haben für das Unternehmen einen hohen Stellenwert. An jedem LAGERBOX-Standort sind hochmoderne Sicherheitssysteme wie Überwachungskameras, Alarmanlagen und Zugangskontrollen installiert, um den Schutz der eingelagerten Gegenstände zu gewährleisten. Kunden erhalten persönliche Zugangscodes, um ihre Lagerboxen zu betreten, und haben nahezu rund um die Uhr Zugriff auf ihre Sachen.

Ein weiterer Fokus von LAGERBOX liegt auf dem Kundenservice. Das professionelle Team steht den Kunden mit Rat und Tat zur Seite und hilft bei der Auswahl der passenden Lagerlösung. Das Unternehmen bietet flexible Mietoptionen an, sodass Kunden ihre Lagerboxen je nach Bedarf verlängern oder kündigen können. Zusätzlich stehen oft weitere Dienstleistungen wie die Vermittlung von Umzugsdiensten oder der Verkauf von Verpackungsmaterialien zur Verfügung.

LAGERBOX hat sich als vertrauenswürdiger Partner für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen etabliert, die nach einer sicheren und flexiblen Lagerlösung suchen. Mit seinem umfangreichen Standortnetzwerk, modernen Einrichtungen und exzellentem Kundenservice ist LAGERBOX eine beliebte Wahl für alle, die zusätzlichen Platz benötigen oder ihre Gegenstände sicher aufbewahren möchten.

Pressekontakt:

LAGERBOX Holding GmbH

Herr Michel Galka

Hanauer Landstr. 314

60314 Frankfurt

fon ..: 022127099432

email : m.galka@lagerbox.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Salzbelasteter Beton und Brückeneinstürze – am Beispiel Dresden NurExone Biologic erweitert globale Reichweite durch Präsentationen auf führenden Branchenkonferenzen