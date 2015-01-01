Computer und PC Entsorgung in Düsseldorf: ProCoReX Europe GmbH sichert nachhaltige Computerschrott Entsorgung

ProCoReX Europe GmbH bietet in Düsseldorf eine nachhaltige Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung – für maximale Sicherheit und rechtssichere Nachweise.

Die umweltfreundliche und sichere Entsorgung von Computerschrott ist für viele Unternehmen in Düsseldorf eine wichtige Herausforderung. Die ProCoReX Europe GmbH hat sich darauf spezialisiert, Computer und PC Entsorgung in Düsseldorf mit lückenloser Dokumentation, zertifizierter Datenträgervernichtung und ressourcenschonendem Recycling zu verbinden.

Nach einer individuellen Beratung werden alle zu entsorgenden Geräte, Monitore und Speicher abgeholt und in einem gesicherten System weiterverarbeitet. Besonders sensible Bausteine wie Festplatten, SSDs und andere Datenträger werden sofort separiert der zertifizierten Datenträgervernichtung in Düsseldorf zugeführt. Nach DIN 66399 garantieren so ProCoReX-Experten die vollständige und unwiderrufliche Löschung aller gespeicherten Informationen. Am Ende des Prozesses erhalten Unternehmen für jede zertifizierte Datenträgervernichtung in Düsseldorf ein signiertes Vernichtungszertifikat – ein unschätzbarer Vorteil für Audits, Datenschutzprüfungen und eigene Compliance.

Das anschließende Recycling läuft ökologisch optimiert ab: Metalle, Platinen und Kunststoffe gelangen zurück in spezialisierte Wertstoffkreisläufe, schadstoffhaltige Komponenten werden gesondert und umweltgerecht entsorgt. Die ProCoReX Europe GmbH ermöglicht es so auch kleinen und mittleren Betrieben, die Anforderungen an nachhaltige Computer und PC Entsorgung in Düsseldorf zu erfüllen und dabei jede Haftungslücke beim Datenschutz sicher zu schließen.

Mit klarer Kommunikationsstruktur, verantwortungsvoller Projektplanung und stets erreichbaren Ansprechpersonen ist ProCoReX Europe GmbH in Düsseldorf der ideale Partner für nachhaltige Computerschrott Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

