EDV und IT Entsorgung in Regensburg: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung flexibel

ProCoReX Europe GmbH plant EDV und IT Entsorgung in Regensburg stets individuell – inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung, flexibler Termine und vollständiger Nachweisdokumentation für Audits

Unternehmen in Regensburg benötigen einen Partner, der nicht nur Sicherheit und Nachhaltigkeit in der EDV und IT Entsorgung gewährleistet, sondern auch flexibel auf individuelle Betriebsbedarfe eingehen kann. ProCoReX Europe GmbH setzt deshalb auf eine persönliche Prozessplanung für jede IT-Entsorgung, die mit zertifizierter Datenträgervernichtung in Regensburg nach DIN 66399 verbunden ist.

Nach einer umfassenden Beratung werden sämtliche IT-Komponenten und Medien in einem abgestimmten Zeitfenster abgeholt. Alle Datenträger unterliegen lückenloser Dokumentation und kontrollierter Verarbeitung – die zertifizierte Datenträgervernichtung in Regensburg wird dabei für jeden einzelnen Datenträger mit einem revisionsfesten Zertifikat belegt.

Alle Wertstoffe werden in den Recyclingkreislauf integriert, nicht weiterverwertbare oder schadstoffbehaftete Komponenten werden fachgerecht entsorgt. Die Nachweise für EDV und IT Entsorgung in Regensburg wie auch für die zertifizierte Datenträgervernichtung sind jederzeit für Audits, Compliance- oder Steuerprüfungen durch Kunden abrufbar.

Mit individuell planbarer Terminierung, persönlicher Projektbegleitung und transparentem Reporting bleibt ProCoReX Europe GmbH der verlässliche Partner für nachhaltige EDV und IT Entsorgung in Regensburg mit zertifizierter Datenträgervernichtung – ohne Express-Versprechen, aber mit maximaler Sicherheit und Servicequalität.

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-regensburg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

