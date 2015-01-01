Computer und PC Entsorgung in Potsdam: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung

Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt die Computer und PC Entsorgung in Potsdam – zertifizierte Datenträgervernichtung inklusive, unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße.

In einer digitalisierten Welt gewinnen Datenschutz und nachhaltige IT-Entsorgung branchenübergreifend an Bedeutung. Ob Industrie, Dienstleistung, Behörden oder Gesundheitswesen – die ProCoReX Europe GmbH ist in Potsdam der kompetente Partner für alle Anforderungen rund um die Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung in Potsdam.

Jede Entsorgungslösung wird von ProCoReX individuell auf die betrieblichen Abläufe zugeschnitten. Vom ersten Beratungsgespräch bis zum zertifizierten Abschluss steht die Sicherheit sensibler Daten im Fokus. Alle Datenträger werden gemäß DIN 66399 unwiderruflich vernichtet, der gesamte Prozess wird transparent dokumentiert und mit einem offiziellen Zertifikat bescheinigt. Dadurch erfüllen Unternehmen in Potsdam alle gesetzlichen sowie branchenspezifischen Datenschutzanforderungen.

Nachhaltigkeit gehört zum Selbstverständnis von ProCoReX Europe GmbH: Elektronische Komponenten und Wertstoffe werden recycelt, Ressourcen geschont und Schadstoffe verantwortungsvoll entfernt. Damit verbindet die Computer und PC Entsorgung in Potsdam bei ProCoReX Datensicherheit, Ökologie und Effizienz zu einem innovativen Gesamtpaket.

Die erfahrenen Mitarbeitenden und die konsequente Einhaltung höchster Qualitätsstandards machen ProCoReX Europe GmbH zum zuverlässigen Partner für IT-Entsorgung und zertifizierte Datenträgervernichtung in jeder Branche und für jedes Unternehmensprofil.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-potsdam/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

