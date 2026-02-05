Kniekiller? Warum Laufen dein Knie schützt – Neue Folge des Plauder Pace Podcasts

Unfassbar, was unsere Knie aushalten! Der Clou: Sie lieben es, belastet zu werden. Warum? Darum geht es in der neuen Folge #Plauder Pace Podcast.

Der Plauder Pace Podcast, moderiert von Sportwissenschaftlerin Anke Stefaniak und Strategiecoach Mathias Priebe, veröffentlicht am 05. Februar 2026 seine 15. Folge mit dem Titel „Kniekiller“. Die Episode ist ab sofort auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube verfügbar und widmet sich dem faszinierenden Thema Knie – von Alltagsbelastungen bis zu Profi-Verletzungen. Aufgenommen in einem lockeren Plauderformat, das Läufer und Sportinteressierte anspricht, dauert die Folge knapp eine Stunde und bietet fundierte Einblicke in Anatomie und Prävention.

In der Folge dreht sich alles um das Knie als eines der komplexesten Gelenke im Körper. Anke und Mathias erklären, warum es das größte, komplizierteste und empfindlichste Gelenk ist, das dreifache des Körpergewichts beim Gehen aushält und bis zum Zwölffachen beim Laufen. Sie beleuchten alltägliche Kräfte wie beim Treppensteigen, wo bis zu achtmal das Gewicht wirkt, und warnen vor Risiken bei Sportarten wie Skifahren, wo Stürze Kräfte bis zum 67-Fachen erzeugen können. Besonders spannend: Warum Frauen ein höheres Risiko für Kreuzbandverletzungen haben – es liegt am breiteren Becken und dem sogenannten Q-Winkel, der die Kräfte ungünstig verteilt. Die Moderatoren räumen mit Mythen auf, etwa dass Laufen schädlich sei. Im Gegenteil: Regelmäßiges Laufen stärkt Muskeln und Bänder, beugt Arthrose vor und hält den Stoffwechsel in Gang.

Use it or lose it, wie Anke betont – wer sitzt, lässt alles verkümmern. Persönliche Anekdoten machen die Folge lebendig: Anke erzählt von ihrem Vater, der mit 75 eine Knie-OP hatte, und von ihren eigenen Problemen durch einseitige Belastungen, die ein Physiotherapeut mit simpler Dehnung löste. Sie diskutieren dramatische Fälle wie den Sturz von Lindsay Vonn in Crans-Montana kurz vor den Olympischen Spielen 2026, wo sie trotz künstlicher Prothese zurückkam, oder die brutale Verletzung des NBA-Spielers Shaun Livingston, der alle Bänder riss und die Kniescheibe brach, aber wieder spielte.

Die Folge geht auch auf Operationen ein: Von minimal invasiven Arthroskopien bis zu Vollprothesen, und eine aktuelle Studie zeigt, dass 10 Tage Ruhe nach der OP besser hilft als sofortige Belastung. Reha-Tipps umfassen Low-Impact-Aktivitäten wie Schwimmen, um das Gelenk zu schonen. Abschließend gibt’s Humor: Ein Link zu einem schottischen Wettbewerb um die schönsten Männerknie, bei dem Juroren das schönste Knie ertasten. Die Episode endet mit Mathias‘ Glücksmoment beim Skifahren in der Schweiz, wo er nach 20 Jahren Pause schnell wieder fit wurde.

Der Plauderpace Podcast richtet sich an Läufer und Triathleten, die gesund ins Ziel kommen wollen, und bietet praktische Tipps wie Laufanalysen, um Fehlbelastungen zu vermeiden. Mit informellem Ton und wissenschaftlichem Fundament motiviert er zu mehr Bewegung – ohne Panik vor dem Kniekiller.

Spotify: https://open.spotify.com/episode/1EEQRWIXDE48mrveCpQN67

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/plauder-pace-podcast/id1812324487?i=1000748327954

MyGoal Training® steht für individuelles, alltagstaugliches Ausdauertraining auf wissenschaftlicher Basis. Das Unternehmen der MyGoal Health & Sports GmbH unterstützt Sportlerinnen und Sportler dabei, gesund und zielgerichtet ihre persönlichen Leistungen im Laufen, Triathlon oder Radsport zu erreichen.

