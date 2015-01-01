  • Computer und PC Entsorgung in Magdeburg: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung

    Zuverlässige Computer und PC Entsorgung in Magdeburg – ProCoReX Europe GmbH garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung, speziell für die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen.

    Der Mittelstand ist das Rückgrat der regionalen Wirtschaft und stellt besondere Anforderungen an Datenschutz, Verlässlichkeit und nachhaltige IT-Entsorgung. Die ProCoReX Europe GmbH unterstützt kleine und mittlere Unternehmen in Magdeburg mit einem Service, der exakt auf diese Bedürfnisse zugeschnitten ist: Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung.
    Durch klar strukturierte Prozesse gestaltet ProCoReX die gesamte IT-Entsorgung effizient, rechtssicher und nachvollziehbar. Von der schnellen Terminvereinbarung über die fachmännische Abholung bis zur Dokumentation der zertifizierten Datenträgervernichtung in Magdeburg – sämtliche Schritte sind nach DIN 66399 zertifiziert und werden mit einem rechtsgültigen Nachweis belegt. Das spart Zeit und gibt Unternehmen volle Sicherheit bei Audits und externen Prüfungen.
    Auch die Thema Nachhaltigkeit kommt nicht zu kurz: Rohstoffe werden zurückgewonnen, Altgeräte umweltgerecht recycelt und Schadstoffe zuverlässig entfernt. So trägt die Computer und PC Entsorgung in Magdeburg von ProCoReX Europe GmbH aktiv zur Ressourcenschonung und zum positiven Image Ihrer Firma bei.
    ProCoReX Europe GmbH ist der Partner für den Mittelstand in Magdeburg, der Nachhaltigkeit, Datenschutz und kundenorientierte Prozesse zu einer ganzheitlichen IT-Entsorgungslösung kombiniert.

