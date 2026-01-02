-
Computer und PC Entsorgung in Braunschweig: ProCoReX Europe GmbH bietet zertifizierte Datenträgervernichtung
Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt die Computer und PC Entsorgung in Braunschweig – zertifizierte Datenträgervernichtung inklusive, unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße.
In einer zunehmend digitalisierten Welt gewinnen Datenschutz und nachhaltige IT-Entsorgung branchenübergreifend an Bedeutung. Ob Industrie, Dienstleistung, Behörden oder Gesundheitswesen – die ProCoReX Europe GmbH ist in Braunschweig der kompetente Partner für alle Anforderungen rund um die Computer und PC Entsorgung sowie für die zertifizierte Datenträgervernichtung.
Bei der Computer und PC Entsorgung in Braunschweig entwickelt ProCoReX für jedes Unter-nehmen eine maßgeschneiderte Lösung, die alle betrieblichen sowie gesetzlichen Vorgaben vollständig abdeckt. Vom ersten Beratungsgespräch über die organisierte Abholung und sichere Lagerung bis hin zum zertifizierten Abschluss steht die Sicherheit sensibler Daten stets im Zentrum jeder Dienstleistung. Sämtliche Datenträger werden im Rahmen der Datenträgervernichtung in Braunschweig nach DIN 66399 fachgerecht und unwiderruflich vernichtet. Der gesamte Prozess wird transparent dokumentiert und mit einem offiziellen Vernichtungszertifikat belegt, sodass Unternehmen in Braunschweig jederzeit Nachweispflichten, Audit-Anforderungen und Compliance-Vorgaben erfüllen.
Nachhaltigkeit ist fest im Selbstverständnis von ProCoReX Europe GmbH verankert: Elektronische Komponenten und Wertstoffe werden konsequent recycelt, Ressourcen gezielt geschont und Schadstoffe unter Einhaltung sämtlicher Umweltauflagen fachgerecht entfernt. Damit verbindet die Computer und PC Entsorgung in Braunschweig Datensicherheit, ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Effizienz in einem innovativen und zukunftssicheren Gesamtkonzept.
Dank erfahrener Fachkräfte und der konsequenten Einhaltung höchster Qualitätsstandards bleibt ProCoReX Europe GmbH der vertrauenswürdige Ansprechpartner für Computer und PC Entsorgung sowie zertifizierte Datenträgervernichtung und IT-Entsorgung in Braunschweig – für jede Branche und Unternehmensgröße.
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-braunschweig/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
