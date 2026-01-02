  • „The GreatWhiteWallOfWaste“

    KünstlerKollektiv ITSHE & JosefausdemPitztal setzt monumentales Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft in der Immobilien Lounge Regensburg

    BildRegensburg, 02. Januar 2026 – In der aktuellen Kunstausstellung der Immobilien Lounge Regensburg zieht derzeit ein Werk besondere Aufmerksamkeit auf sich:

    Die monumentale Installation „The GreatWhiteWallOfWaste“ des KünstlerKollektivs ITSHE & JosefausdemPitztal. Das Werk thematisiert auf provokante Weise das Spannungsfeld zwischen modernem Städtebau, Konsumismus und ökologischer Verantwortung.

    Ein Mahnmal aus den Überresten des Alltags:

    „The GreatWhiteWallOfWaste“ ist eine raumgreifende Arbeit, die aus weggeworfenen Materialien und urbanen Abfällen der Druckindustrie besteht, welche durch eine einheitliche, sterile weiße Styroporfassade ästhetisiert wurden. Die Künstlergruppe ITSHE und JosefausdemPitztal nutzen die klinische Reinheit der Farbe Weiß, um die Masse an verborgenem Müll zu „maskieren“ – eine direkte Anspielung auf die oft glatten Oberflächen der modernen (Immobilien) Welt, hinter denen die ökologischen Kosten unserer Lebensweise verschwinden. Die modern konzipierte Installation wird mittels Illumination in abhängigkeit von Lärm (z.B. Musik) sowie wie verschiedener Szenenbilder davor, ins Rampenlicht gerückt.

    Das Ganze kann auch im Livestream online verfolgt werden.

    Kunst im Dialog mit der Immobilienbranche:

    Die Platzierung in der Immobilien Lounge Regensburg ist bewusst gewählt. In einem Umfeld, das sich normalerweise mit Wertsteigerung und Architektur befasst, bildet das Werk einen harten Kontrast.

    „Wir freuen uns, mit JosefausdemPitztal und dem Kollektiv ITSHE einen Künstler zu präsentieren, die den Diskurs über Nachhaltigkeit im urbanen Raum nicht nur führen, sondern physisch erlebbar macht“, so die Veranstalter der Immobilien Lounge.

    Über die Künstler:
    Das Kunst-Kollektiv ITSHE ist eine Gruppe von Künstler:innen, die sich mit Installationen, Performance und der Auseinandersetzung mit Mensch, Material und Umwelt beschäftigt, oft mit Fokus auf Recycling, Zukunft und die Schnittstelle von Kunst und Architektur, gegründet von Christina Hierl, die auch Partnerin im Regensburger Architekturbüro studio emde ist, und die eine Basis in der ehemaligen Prinz-Luitpold-Kaserne (PLK) haben. Sie sind bekannt für ihre interaktiven Werke, die zum Nachdenken anregen.

    Kernpunkte:
    Künstlerische Ausrichtung: ITSHE schafft Installationen und Performances, die verborgene Aspekte sichtbar machen und das Verhältnis von Mensch, Material und Umwelt thematisieren, wobei sie Recycling, Stadt-Ruinen-Symbolik und Zufall/Ordnung erkunden.
    Gründung und Mitglieder: Das Kollektiv wurde von Christina Hierl mitgegründet, die auch das Architekturbüro studio emde in Regensburg leitet.

    Standort:

    Sie betreiben ein Atelier in der ehemaligen Prinz-Luitpold-Kaserne (PLK) in Regensburg.
    Motto: Ein bekanntes Werk thematisiert die Beziehung zwischen Mensch und Maschine mit dem Titel „IT – SHE – HE’S DUO/PLAY ONE“, was die vielschichtige Natur ihrer Arbeiten unterstreicht.
    Interdisziplinär: ITSHE arbeitet an der Schnittstelle von Kunst und Architektur und strebt danach, durch ihre Kunst die Bedürfnisse und die Interaktion mit der gebauten Umwelt zu reflektieren.

    JosefausdemPitztal ist eine humorvolle Online-Figur, die als inoffizieller Markenbotschafter für das Tiroler Pitztal auftritt und durch lustige Videos und kreative Social-Media-Projekte bekannt wurde, die Menschen weltweit zum Lachen bringen, wobei seine Präsenz eher als Kunstprojekt und Comedy-Performance denn als eine reale, einzelne Person zu verstehen ist, die auch als DJ und Unternehmer agiert und Immobilien-Content erstellt.

    Wer er ist:
    Eine kreative Kunstfigur (Alias JadP), die Humor und Comedy nutzt, um das Pitztal zu promoten.

    Aktivitäten:
    Erstellt virale Videos, betreibt Social-Media-Kanäle (TikTok, Instagram, Threads, Facebook) und hat Projekte wie „I am Josef from the Pitztal“.

    Rollen:
    Neben dem Botschafter ist er auch als DJ, Comedian, Unternehmer und Immobilien-Showmaster aktiv.
    Besonderheit: Seine Videos sind oft ein Mix aus Kunst, Comedy und satirischen Einblicken in die Welt der Luxusimmobilien.

    JosefausdemPitztal ist bekannt für seine kritische Auseinandersetzung mit der alpinen und urbanen Identität. Seine Austellungsflächen in der Immobilien Lounge Regensburg gleichen mittlerweilen einer Art „Museum der Moderne“. Die ausgestellten Werke reichen von großformatigen modernen Gemälden (z.B. Ana Matt) und Skulpturen aus 25 Mio. Jahre alten Kalksandstein aus Gozo von Joe Xuerb.

    Details zur Ausstellung:

    Titel des Werks: The GreatWhiteWallOfWaste

    Ort: Immobilien Lounge Regensburg, Böhmerwaldstr. 8 in 93057 Regensburg

    Dauer: Die Ausstellung ist aktuell nur Privat und nach Terminabsprache bis Ende Juli 2026 zugänglich.

    Die Ausstellung kann aber während der regulären Öffnungszeiten und vereinbarten Terminen in der Immobilien Lounge Regensburg besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Änderungen vorbehalten.

