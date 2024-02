„Makrotrends Immobilienmärkte“ – Der Experten-Podcast von Frank Esslinger, CFO der Schmack Immobilien Gruppe

Jetzt verfügbar auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und vielen anderen Plattformen.

Spotify

Apple Pocasts

Google Podcasts

Frank Esslinger, CFO der Schmack Immobilien Gruppe und Hochschul-Dozent, stellt in der aktuellen Ausgabe von Makrotrends Immobilienmärkte folgende Fragen:

+ Sind die Märkte tatsächlich auf dem Tiefststand?

+ Warum hat Index den höchsten Aussagewert?

+ Was sagen die Daten dazu?

+ Welche Wirkungsmechanismen sind am Werk?

+ Welche Assetklassen sind bislang ein sicherer Hafen?

Zur Person:

Frank Esslinger ist Dipl.-Kaufmann (Universität zu Köln) und CEMS Master (HEC Paris, Stockholm School of Economics) und ist seit 2014 Mitglied der Geschäftsleitung der Schmack Immobilien Gruppe und verantwortlich für den Bereich Finanzen/Mergers & Acquisitions. Zuvor war Herr Esslinger viele Jahre im Investment Banking in London, u.a. im Bereich Mergers & Acquisitions bei JP Morgan, tätig. Seine Karriere begann er bei Deloitte & Touche in Düsseldorf. In den vergangenen Jahren übernahm Herr Esslinger Vortrags- und Dozententätigkeiten u.a. an der HEC Paris, Institut IREBS (Universität Regensburg) und der Hochschule Fresenius in München. Darüber hinaus betreibt er seit 2022 den Podcast „Basispunkte – Makrotrend Immobilienmarkt“ in dem er sich mit aktuellen Themen des Immobilienmarktes beschäftigt.

Wichtiger Hinweis: Die Inhalte des Podcasts können unvollständig oder fehlerhaft sein. Es wird keine Haftung übernommen. Die Schmack Immobilien Gruppe, insbesondere Ferd. Schmack jun. GmbH, bietet keine finanziellen, steuerlichen, juristischen oder anderen Beratungsdienstleistungen an. Daher sind die Inhalte des Podcasts zu keinem Zeitpunkt als Beratung bzw. Empfehlung, insbesondere als Investitions- oder Anlageempfehlung, für Unternehmen oder Individuen zu betrachten. Die Inhalte des Podcasts stellen die persönliche Meinung der Interviewpartner und nicht die Meinung der Unternehmen der Schmack Immobilien Gruppe dar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ferd. Schmack jun. GmbH

Herr Frank Esslinger

Straubinger Straße 30

93055 Regensburg

Deutschland

fon ..: 0941830230

web ..: https://schmack-immobilien.de/home

email : frank.esslinger@schmack-immobilien.de

