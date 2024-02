Schmack Immobilien Gruppe platziert Ärztehäuser im Candis-Quartier am institutionellen Markt

Die Gruppe gibt die Veräußerung von zwei Ärztehäusern im Candis-Quartier Regensburg an Spezialfonds bekannt

Regensburg, 15. Februar 2024

Die Schmack Immobilien Gruppe gibt den erfolgreichen Abschluss der Platzierung Ärztehäuser CANDIS I und II am institutionellen Markt bekannt.

In einem international geführten Verkaufsprozess setzte sich VALUES, eine führende deutsche Fondsgesellschaft im Bereich Gesundheitsimmobilien, erfolgreich gegen eine Vielzahl institutioneller Bieter aus Deutschland und dem europäischen Ausland durch.

Die Ärztehäuser befinden sich im wachsenden CANDIS-Quartier Regensburg. Sie wurden von der Schmack Immobilien Gruppe entlang der gesamten Wertschöpfungskette, einschließlich des Bebauungsplanverfahrens, entwickelt und baulich realisiert.

In den Ärztehäusern befinden sich eine Privatklinik mit dem Schwerpunkt HNO-Chirurgie sowie Operationssäle. Außerdem sind Arztpraxen und medizinische Versorgungszentren (MVZ) für die Fachgebiete Dentalmedizin und Oralchirurgie, Dermatologie, Gynäkologie, Augenheilkunde, Endokrinologie, Kinder- und Jugendmedizin, Orthopädie und Chirurgie sowie Allgemeinmedizin am Standort angesiedelt. Ergänzt wird das Angebot durch Praxen für Physiotherapie, Hand-/Ergotherapie und Osteopathie. Im Erdgeschoss runden eine Apotheke, Gastronomieangebote, ein Friseursalon, eine Textilreinigung und eine Deutsche Post-Filiale das Dienstleistungsangebot ab. Zwei öffentlich betriebene Tiefgaragen bieten den Besuchern eine komfortable Parkmöglichkeit.

Der CFO der Schmack Immobilien Gruppe, Frank M. Esslinger, kommentiert: „Als Quartiersentwickler sind wir sehr erfreut, dass sich das CANDIS-Quartier einer so großen Beliebtheit sowohl wohnseitig als auch im Gewerbe erfreut. Ausschlaggebend dafür ist seine zentrale Lage, die hohe Lebensqualität, die Mischung aus Gastronomie-, Einzelhandels- und Gesundheitsimmobilien, Kitas sowie der Nachhaltigkeits-Charakter des Quartiers. Wie diese Transaktion zeigt, stößt der Standort CANDIS-Quartier in Regensburg, deutschlandweit und international auf großes Interesse. Dies ermutigt uns bei den weiteren Entwicklungsschritten des CANDIS-Quartiers.“

Die Parteien vereinbaren Vertraulichkeit über weitere Einzelheiten der Transaktion.

Über die Schmack Immobilien Gruppe:

Die Unternehmensgruppe entwickelt seit über 30 Jahren Portfoliobestände mit Schwerpunkten in Ostbayern, Pilsen (CZ) und Barcelona (ES).

Der Fokus der Unternehmensgruppe liegt auf den Bereichen strategische Projekt- u. Quartiersentwicklung sowie Bestandsportfolio (Wohn-, Gewerbe-, Logistik- und Spezialimmobilien).

Besonderen Wert legt die Schmack Immobilien Gruppe auf eine ganzheitliche Stadtentwicklung. So entwickelt sie derzeit unter anderem mehrere Bebauungspläne, geförderte Studentenwohnheime mit Kita, einen Produktionsstandort für ein regionales Unternehmen, ein Schulungszentrum für institutionelle und private Bildungsträger sowie ein Parkhaus.

Die Schmack Immobilien Gruppe engagiert sich lokal und unterstützt eine Vielzahl von kulturellen und sozialen Belangen, wie zum Beispiel eine Schulspeisung, die Internationale Kurzfilmwoche Regensburg, zahlreiche kleine Vereine, Einrichtungen und Bürgerinitiativen.

Der Geschäftsführer Finanzen, Dipl.-Kaufmann Frank M. Esslinger, ist seit 2014 Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für den Bereich Finanzen/Mergers & Acquisitions. Davor war Hr. Esslinger viele Jahre im Investment Banking in London, u.a. im Bereich Mergers & Acquisitions bei JP Morgan, tätig.

Seine Karriere begann er bei Deloitte & Touche Consulting in Düsseldorf. Hr. Esslinger studierte Betriebs- und Volkswirtschaft an der Universität zu Köln, Stockholm School of Economics sowie HEC Paris, wo er den CEMS Master in International Management erlangte.

Für Medienauskünfte steht zur Verfügung:

Hr. Frank M. Esslinger, CFO und Mitglied der Geschäftsführung,

Tel: +49 (0)941 830 23 0

Assistenz: Fr. Kathrin Blum

E-Mail: presse@schmack-immobilien.de

Postanschrift:

Ferdinand Schmack jun. GmbH

Straubinger Straße 30

93055 Regensburg

www.schmack-immobilien.de

