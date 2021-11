Le Quartier Feinkostmarkt feiert einjähriges Firmenjubiläum

Der Feinkostmarkt Le Quartier mit Sitz in Offenburg, Seidenfaden feiert seinen ersten Geburtstag.

Das vielfältige Produktsortiment reicht von fangfrischem Fisch & Seafood über hochwertiges Fleisch von ausgezeichneten (inter-)nationalen Herstellern & Geflügel sowie Obst & Gemüse bis hin zu feinsten Gewürzen, Kräutern und erlesenen Saucen. Auch italienische Feinkost sowie regionale, italienische und spanische Weine, exzellente Champagner und charakterstarke Kaffeeröstungen in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen gehört im Le Quartier in Offenburg zum Sortiment.

„Wir sind sehr glücklich und dankbar darüber, unser erstes Jubiläum mit unseren Kunden im Seidenfaden zu feiern. Le Quartier ist ein Ort, der Menschen vereint, die Wert auf Genuss und Qualität legen. Neben unserem hohen Qualitäts­anspruch legen wir außerdem besonderen Wert darauf, unser Sortiment an die aktuellen Bedürfnisse der zeitgemäßen Ess­kultur anzupassen und unsere Kunden regel­mäßig mit neuen Gaumen­freuden zu überraschen. Wir sagen danke für den Zuspruch, für ein tolles und starkes Jahr. Wir freuen uns riesig, viele Gäste und Kunden zu unserern Jubiläums­tagen am 19. und 20. November 2021 zu begrüßen“, so Cem Sevgili, Geschäftsführer der Le Quartier Feinkostmarkt GmbH

Der erste Geburtstag wird mit verschiedenen Aktionen vor Ort gefeiert: Freuen Sie sich auf interessante WineTastings, BIG GREEN EGG – Grillevents mit Vorführungen und Verkostungen, SEASON-Delikatessen mit italienischen

Rafinessen, tollen Angeboten und vieles mehr. Lassen Sie sich einfach von uns überraschen…

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Familie Sevgili und das gesamte Le Quartier – Team!

Veranstaltungsbeginn, Freitag, 19.11.2021 ab 13.00 Uhr, Samstag 20.11.2021 ab 11.00 Uhr.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LE QUARTIER FEINKOSTMARKT

Frau C. Sevgili

Helene-Weber-Str. 8

77654 Offenburg

Deutschland

fon ..: 0781 / 93206560

web ..: https://www.lequartier-feinkost.de

email : info@lequartier-feinkost.de

