In 10 Jahren aus dem Dorf direkt auf die Erfolgsspur: Meppener Gartenhaus-Experte Steda feiert Firmenjubiläum

10 Jahre in der Erfolgsspur: Steda in Meppen. Die Experten aus dem Emsland sorgen mit ihrem Angebote vom Überdachungen über den Carports seit 10 Jahren für die Verschönerung von Haus & Garten.

Seit einem Jahrzehnt ist das Team von steda aktiv: Grund genug, dieses Jubiläum zu feiern. Die Experten aus dem Emsland sorgen mit ihrem exklusiven Angebot vom Terrassenüberdachungen über den Carport seit 10 Jahren für die Verschönerung von Haus und Garten.

Der Beginn der Frühjahrssaison lässt das Herz jedes Hobbygärtners höher schlagen: Endlich kann man wieder raus in den Garten! Die wärmere Jahreszeit bringt Naturfreunden die Aussicht auf Freizeit in der frischen Luft, und dabei geht es nicht nur um Samen und Pflänzchen. Denn es rückt im Sonnenschein natürlich auch schnell wieder alles ins Blickfeld, was vor dem Winter liegen geblieben ist: Wege, die neu gepflastert oder mit Kies bestreut werden müssten, Zäune, die ausgebessert oder Terrassenüberdachungen, die erneuert werden sollten.

Und vielleicht wird es auch Zeit für das langersehnte Gartenhäuschen, um den eigenen Garten so richtig genießen zu können. Da lohnt sich ein Blick in eine Ausstellung, beispielsweise bei der Firma Steda an einem ihrer Standorte in Emsbüren oder Meppen-Versen.

Steda: Seit 10 Jahren für die Kunden aktiv in Emsbüren und Versen

Vor genau 10 Jahren hatten Stefan Brüggemann und Daniel Heidemann die Idee für ihre eigene Firma. Aus Stefan und Daniel wurde Steda, der mittlerweile über die Region hinaus bekannte Firmenname. Die Spezialisten für exklusive Gartenhäuser gründeten ihr erstes Firmendomizil in einem kleinen Ems-Dorf: an der Dorfstraße in Rühle.

Schnell entwickelte sich das Unternehmen und wurde zum Geheimtipp in der Region. Mit dem Kerngeschäft wie Planung, Montage und Vertrieb von individuellen Terrassenüberdachtungen, von Sonnenschutz, Carports und Gartenhäusern sowie der Lieferung von passgenauem VSG-Sicherheitsglas wurde Steda innerhalb weniger Jahre zu einem Marktführer. „Es hat sich bewährt, dass wir von Anfang an auf den Online-Handel als Vertriebsweg gesetzt haben“, so Stefan Brüggemann.

Der Erfolg hat den gewählten Weg bestätigt. Nur fünf Jahre nach Gründung zählten bereits 30 Mitarbeiter zur Belegschaft – und Steda gewann den Gründerpreis Nordwest als besonders innovatives Unternehmen.

Erfolgreich, erfolgreicher – ein zweiter Standort musste her

Mit der 2016 erfolgten Eröffnung ihres 10.000 qm großen Ausstellungsgeländes an der A 31 in Emsbüren wurde auch das Sortiment ergänzt. Der Vertrieb wurde in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut: Bei Steda gibt es alles von Steinen, Terrassenplatten, Splitt und Kies über Sicherheitsglas und Brettschichtholz bis zu Zaunelementen.

„Mit dem stetig wachsenden Erfolg vergrößerte sich auch unser Platzbedarf“, so Daniel Heidemann von Steda. Also wurde im vorigen Jahr ein zweiter Standort eröffnet, und zwar im Euro-Industriepark in Meppen-Versen. Auf dem rund zwei Hektar großen Gelände stehen eine 2.500 qm große Produktionshalle sowie ein modernes Bürogebäude mit Büro-, Verkaufs- und Konferenzräumen sowie Lager- und Aufenthaltsräumlichkeiten zur Verfügung. Auf der 5.000 qm großen Ausstellungsfläche in Versen können sich Kunden direkt vor Ort in Ruhe sämtliche interessanten Produktentwicklungen und Innovationen ansehen.

Einfach alles selbst ausprobieren mit dem Online-Konfigurator

Wer zu weit weg wohnt, um sich das Ausstellungsgelände anzuschauen, wird selbstverständlich auch nicht vergessen. Dank moderner Technologie gibt es heute auch dafür eine Lösung, denn eine der Besonderheiten von Steda ist seit Jahren der Online-Konfigurator, mit dem die Kunden individuelle Lösungen genau auf Maß ganz einfach selbst entwickeln können. Das „Do-it-yourself“ geht aber weiter: Um Eigenleister zu unterstützen, gibt es eigens produzierte Videoanleitungen, nach denen Heim-Handwerker die Steda-Kernprodukte selbst aufbauen können. Wer sich nicht sicher ist, wendet sich an das technische Fachpersonal von Steda, das den Kunden bei allen Fragen beratend zur Seite steht.

Natürlich kann man auch auf den Einsatz der Monteure setzen, von denen inzwischen 15 ganzjährig im Nordwesten Deutschlands unterwegs sind. Die Gesamtbelegschaft im handwerklichen und kaufmännischen Bereich umfasst immerhin 60 hochqualifizierte Mitarbeiter. Dazu gehören auch die inzwischen acht Azubis und zwei Studenten aus dem Dualen Studium.

Mittlerweile zählt Steda deutschlandweit zu den führenden Anbietern rund um den Vertrieb von individuellen Lösungen aus Holz und Aluminium.

Im September 2020 wurde aus der bis dahin internen Marketingabteilung heraus die Werbeagentur „bullshit media“ gegründet. Die Werbeexperten haben sich vor allem Verständlichkeit und Spaß an der Werbung auf die Fahne geschrieben. Dieses neue Angebot richtet sich nicht nur an gestandene Unternehmen, sondern auch an frisch gegründete Start-ups. Die Profis bieten alles vom Logo und dem Corporate Design über sämtliche Printmedien bis hin zu Websites, Onlineshops, Video-Kampagnen, Social-Media- und SEO/SEA-Aktivitäten an.

Stefan Brüggemann und Daniel Heidemann können also mit Recht stolz sein auf das, was sie in einem Jahrzehnt geschafft haben: Aus der kleinen Firma an der Dorfstraße, die sie vor genau 10 Jahren gegründet haben, ist inzwischen ein beachtliches Unternehmen mit vielen Mitarbeitern an mehreren Standorten geworden, dessen Angebot und Expertise die Kunden immer wieder begeistert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

steda GmbH & Co. KG

Herr Stefan Ripperda

Warschauer Straße 4

49716 Meppen

Deutschland

fon ..: +49 5931 4965760

fax ..: +49 5931 4986402

web ..: https://www.steda-online.de/

email : info@steda-online.de

Bei uns liegt Ihr Bauprojekt in den richtigen Händen. Egal ob Gartenhaus, Terrassenüberdachung oder Glas- und Holz auf Maß – steda hilft Ihnen gerne. Unser Service umfasst kompetente Beratung und Leistung zum fairen Preis. Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse verlieren wir dabei nie aus dem Blick. Lassen Sie sich von unserer professionellen und kreativen Arbeitsweise überzeugen!

Wir entwickeln individuelle Lösungen für Sie!

Ob Terrassenüberdachungen, Gartenhäuser oder Unterstützung für Ihr Projekt „Eigenbau“, steda steht gerne an Ihrer Seite. Wir realisieren Ihre Pläne und Wünsche und liefern Ihnen fertige Bausätze oder komplettes Zubehör. Brauchen Sie Leimbinder, VSG-Sicherheitsglas und Verlegeschienen für Ihre Pergola, mit steda „Glas auf Maß“ und „Holz auf Maß“ kein Problem.

Bei der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen verbinden wir Kreativität mit sachlich fundierter Planung und Sorgfalt bei der Realisation. Das Ergebnis: ein rundum stimmiges Konzept.

Pressekontakt:

steda GmbH & Co. KG

Herr Stefan Ripperda

Warschauer Straße 4

49716 Meppen

fon ..: +49 5931 4965760

email : ripperda@steda-online.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

i40.de und Volksbank Mittweida machen mit der Blockchain Lernreise Wissen zu Blockchain für Alle zugänglich!