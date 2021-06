Hessischer Hidden Champion begeht 25-jähriges Firmenjubiläum

In diesem Jahr feiert die PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH aus Rödermark ihr 25-jähriges Bestehen.

PSplus darf zu Recht als Hidden Champion bezeichnet werden, denn die inhabergeführte GmbH ist einer der Marktführer im Bereich Software-Lösungen für Family Offices, Banken, Vermögensverwalter und Stiftungen – mit Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxembourg, Großbritannien und den USA. Die Firmengeschichte von 25 Jahren, gerade in der schnelllebigen Software- und Finanzbranche, sieht man im Unternehmen als große Stärke und als Beleg für Wandlungsfähigkeit und ein tiefes fachliches Verständnis für den Markt.

Der geschäftsführende Gesellschafter und Firmengründer Dr. Peter Dobler meint dazu: „Die ersten 25 Jahre waren von zahlreichen Veränderungen geprägt. Es ist rückblickend beispiellos, wie stark sich Finanzindustrie und die Softwarebranche gewandelt haben. Wir sind unglaublich stolz auf diese 25 Jahre, auf die Mitarbeiter, die Kunden und die Partner, ohne die wir unseren heutigen Erfolg nicht erreicht hätten. Mit unserer neuen Gesellschafterstruktur haben wir die perfekte Basis für weiteres Wachstum in den nächsten 25 Jahre. Wir bleiben unseren Werten treu und werden die fachliche Marktführerschaft weiter ausbauen.“

PSplus begeht das ganze Jubiläumsjahr mit verschiedenen Aktionen, Events und speziellen Angeboten für Mitarbeiter, Kunden und Partner.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PSplus Software Portfolio + Consulting GmbH

Herr Peter Dobler

Carl-Zeiss-Str. 10/4

63322 Rödermark

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6074 / 91063 – 78

fax ..: +49 (0) 6074 / 91063 – 70

web ..: http://www.psplus.de/de/

email : presse@psplus.de

Über die PSplus GmbH

Die PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH ist seit 25 Jahren ein Marktführer im

Bereich Software-Lösungen für Family Offices, Banken, Vermögensverwalter und Stiftungen – mit

Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxembourg, Großbritannien und den USA. Mit ihren Software-Modulen deckt PSplus die gesamte Prozesskette bei der Betreuung vermögender

privater und institutioneller Kunden ab. Für die PSplus-Softwarelösungen spielt neben dem liquiden Vermögen auch das Controlling für illiquide Vermögenswerte wie Unternehmensbeteiligungen und Immobilien eine große Rolle. Die PSplus hat ihren Sitz in Rödermark.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PSplus Software Portfolio + Consulting GmbH

Herr Peter Dobler

Carl-Zeiss-Str. 10/4

63322 Rödermark

fon ..: +49 (0) 6074 / 91063 – 78

web ..: http://www.psplus.de/de/

email : presse@psplus.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ihr Usedomurlaub bietet Sparangebote für Gäste an