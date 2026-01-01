Neujahrsgrüße aus Hamburg: Olivier Jacob blickt auf ein Jahr der Gemeinschaft und des Wachstums zurück

Hamburg, 01. Januar 2026 – Zum heutigen Neujahrstag veröffentlicht Olivier Jacob, Inhaber von MyQuests Online Marketing, eine besondere Botschaft der Dankbarkeit und Zuversicht. In Anlehnung an die traditionellen Neujahrsansprachen, die auf Beständigkeit und Mitgefühl setzen, reflektiert er über ein bewegtes Jahr 2025 und gibt einen optimistischen Ausblick auf das vor uns liegende Jahr 2026.

Eine Botschaft zum Jahreswechsel: Von Werten, Wurzeln und neuen Wegen

„Wenn wir am heutigen Neujahrstag den Blick zurückwerfen, so tun wir dies in dem Bewusstsein, dass es die menschlichen Verbindungen sind, die unserem Handeln Sinn verleihen. Das vergangene Jahr war für mich und MyQuests Online Marketing geprägt von Momenten der tiefen Verbundenheit – sowohl im Privaten als auch in der Zusammenarbeit mit unseren geschätzten Kunden.

Das Fundament: Familie und Freundschaft

Ein besonderes Glanzlicht des vergangenen Jahres war die große Familienzusammenführung in England. In einer Welt, die sich immer schneller dreht, war diese Zeit der gemeinsamen Wurzeln ein unschätzbares Geschenk. Wir durften die Hochzeit eines engen Freundes feiern und blicken nun voller Vorfreude auf die bevorstehende Vermählung eines weiteren Familienmitglieds. Diese Feste sind Symbole der Hoffnung und des Neubeginns, die uns Kraft für unsere täglichen Aufgaben geben.

Gemeinschaft durch Sport und Kultur

Der Sport hat uns auch 2025 gelehrt, was Teamgeist und Ausdauer bedeuten. Ob beim wöchentlichen parkrun, der uns als Gemeinschaft zusammenführte, oder auf dem Rugbyfeld: Die Leidenschaft war greifbar. Es war mir eine Ehre, als Spieler und Schiedsrichter bei Rugby-Begegnungen in Hamburg, Berlin, Kiel, Jesteburg und Bremen aktiv zu sein. Die Fairness und der Respekt, die ich auf diesen Plätzen erleben durfte, sind Werte, die wir auch in der Geschäftswelt hochhalten.

Kulturell bot uns Hamburg unvergessliche Momente. Ein Abend in der Elbphilharmonie erinnerte uns an die Kraft der Präzision und Harmonie. Ebenso wichtig war der Ausgleich in der Natur: Direkt vor unserer Haustür bietet das Niendorfer Gehege mit seiner beeindruckenden Fauna und Tiervielfalt einen Ort der Ruhe und Inspiration. Die Lebensfreude unserer Stadt spürten wir zudem beim lebendigen Sommerfestival auf der Trabrennbahn Bahrenfeld, das uns mit neuer Energie erfüllte.

Dankbarkeit für Vertrauen und Visionen

Ein herzlicher Dank gilt unseren Kunden. Die faszinierenden Projekte, die wir gemeinsam bei MyQuests umsetzen durften, waren geprägt von Innovation und partnerschaftlichem Vertrauen. Gepaart mit erholsamen Urlaubstagen, die den Geist belebten, blicken wir auf ein rundum erfülltes Jahr zurück.

Möge das Jahr 2026 uns allen Gesundheit, Erfolg und vor allem ein friedvolles Miteinander bescheren. Lassen Sie uns mit Mut und Offenheit in die kommenden Monate gehen.“

