Festplatten shreddern in Bielefeld: ProCoReX sorgt für maximale Datensicherheit und Dokumentation
Mit ProCoReX Festplatten und Datenträger sicher shreddern in Bielefeld – für Datenschutz, Rechtssicherheit und nachhaltige Entsorgung.
Wenn sensible Daten sicher verschwinden sollen, entscheidet sich immer mehr die Unternehmenslandschaft für professionelles Festplatten shreddern in Bielefeld. Die ProCoReX Europe GmbH hat sich als zertifizierter Partner in der Branche etabliert und bietet Unternehmen sowie Institutionen in Bielefeld umfassende Lösungen für höchste Ansprüche an Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Beim Datenträger shreddern in Bielefeld gewährleistet ProCoReX die vollständige, unwiderrufliche Zerstörung von Festplatten, SSDs sowie weiteren digitalen Medien. Der Service folgt dabei strengen Vorgaben der DIN 66399 und erfüllt selbstverständlich alle Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung. Nach der sicheren Abholung in verschlossenen Spezialbehältern werden die Datenträger maschinell zerstört. Jeder Schritt wird durch eine transparente, lückenlose Dokumentation und ein offizielles Vernichtungszertifikat bestätigt.
Die Nachfrage nach Festplatten shreddern in Bielefeld steigt stetig, denn Unternehmen erkennen zunehmend das Risiko, das von unsachgemäß entsorgten digitalen Speichermedien ausgeht. ProCoReX begegnet dieser Herausforderung mit modernster Technik, langjähriger Expertise und einem konsequenten Fokus auf Datenschutz und Compliance.
Ein zusätzlicher Vorteil: Für ProCoReX ist der Schutz von Informationen und Umwelt eng miteinander verknüpft. Nach dem Datenträger shreddern in Bielefeld werden Wertstoffe recycelt und verantwortungsvoll dem Rohstoffkreislauf zugeführt, sodass Kunden auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
Wer für sein Unternehmen effektives Festplatten shreddern in Bielefeld plant, setzt mit ProCoReX auf Rechtssicherheit, Transparenz und innovative Prozesse – und erhält so maximale Sicherheit gegen Datenmissbrauch.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.datashredderservice.de/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.
Pressekontakt:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.datashredderservice.de/
email : info@procorex.de
