Festplattenvernichtung in Brandenburg: ProCoReX Europe GmbH punktet mit digitaler Nachweiskette
ProCoReX Europe GmbH realisiert in Brandenburg Festplattenvernichtung mit zertifizierter Datenträgervernichtung – digital überwacht, nachweisbar und jederzeit auditierbar für maximale Sicherheit.
Digitale Transformation stellt neue Anforderungen an Datenschutz und Nachweissysteme in Unternehmen. Mit der Festplattenvernichtung in Brandenburg bietet die ProCoReX Europe GmbH einen digital überwachten Prozess: Jeder Schritt – von der Registrierung über die gesicherte Lagerung bis zur zertifizierten Datenträgervernichtung in Brandenburg – ist transparent und nachvollziehbar. Speziell entwickelte Protokolle und Dashboards geben Kundinnen und Kunden jederzeit einen Überblick über den Status der Vernichtung.
Die Festplattenvernichtung in Brandenburg erfolgt nach den anspruchsvollen Vorgaben der DIN 66399, sodass eine Datenwiederherstellung ausgeschlossen ist. Nach Abschluss wird für jede zertifizierte Datenträgervernichtung in Brandenburg ein auditfähiges Zertifikat bereitgestellt, das direkt für interne oder externe Prüfungen bereitsteht.
Darüber hinaus legt ProCoReX Wert auf nachhaltige Rohstoffwirtschaft: Nach der Datenvernichtung werden alle recycle baren Materialien dokumentiert einem Kreislauf zugeführt, während schadhafte oder gefährliche Stoffe verantwortungsvoll entsorgt werden.
Mit persönlicher Betreuung, moderner Technologie und der sicheren Dokumentation aller Prozessschritte setzt ProCoReX Europe GmbH einen neuen Branchenstandard für Festplattenvernichtung und zertifizierte Datenträgervernichtung in Brandenburg – passgenau, revisionssicher und maximal kundenorientiert.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-brandenburg/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.
