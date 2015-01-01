Datenträger shreddern in Frankfurt: Nachhaltige und zertifizierte Datenvernichtung durch ProCoReX

Sicherheit und Nachhaltigkeit im Doppelpack: Mit ProCoReX Datenträger und Festplatten shreddern in Frankfurt – transparent, zertifiziert und umweltfreundlich.

Wo immer digitale Medien zum Einsatz kommen, entstehen Risiken durch gespeicherte Daten – ob in Unternehmen, Institutionen oder Behörden. Eine sichere Lösung ist gefragt, wenn Festplatten, SSDs oder andere Datenträger ausgemustert werden. ProCoReX garantiert mit dem Angebot „Datenträger shreddern in Frankfurt“ einen ganzheitlichen Service, der weit über die reine Zerstörung hinausgeht.

Kunden profitieren von einem komfortablen Ablauf: ProCoReX organisiert die Abholung ausgedienter Datenträger in Sicherheitsbehältern direkt vor Ort in Frankfurt. Anschließend werden die Medien – inklusive Festplatten – nach strengen DIN 66399 Standards mechanisch zerstört. Jeder Vorgang wird sorgfältig dokumentiert, und das abschließende Vernichtungszertifikat erfüllt alle Nachweispflichten. Datenträger shreddern in Frankfurt wird so zum rechtssicheren, unkomplizierten Prozess.

Doch ProCoReX punktet nicht nur mit zertifizierter Sicherheit: Nach dem Festplatten shreddern in Frankfurt werden alle anfallenden Wertstoffe professionell recycelt. Damit trägt der Dienstleister aktiv zum Klimaschutz und zur Ressourcenschonung bei. Unternehmen profitieren nicht nur von sicherer Datenvernichtung, sondern auch von einem Plus an Nachhaltigkeit.

Festplatten shreddern in Frankfurt ist mit ProCoReX flexibel planbar – vom Einzelauftrag bis zur regelmäßigen Großabholung. Das Serviceteam berät individuell und steht bei allen Fragen rund um Datenschutz und Datenträgerverschrottung zur Seite.

Wer in Frankfurt Datenträger shreddern lassen möchte, wählt mit ProCoReX einen erfahrenen, rechtskonformen und ressourcenschonenden Partner – für ein Unternehmen ohne Datenrisiko.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.de/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pan American Energy meldet finale Ergebnisse der bathymetrischen Messung im Projekt Tharsis in den kanadischen Nordwest-Territorien Pasinex schließt Aktienübertragung von Horzum A.S. ab und stellt Update zum Betrieb der Mine Pinargözü bereit