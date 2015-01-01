  • Datenträger shreddern in Stuttgart: ProCoReX – Ihre Experten für geprüfte Datensicherheit

    Vertrauliche Daten schützen, Datenschutzkonformität sicherstellen: Mit ProCoReX Datenträger shreddern in Stuttgart – zertifiziert und effizient.

    Digitale Spuren begleiten Geschäftsabläufe von der Akquise bis zur Abwicklung. Wenn alte Festplatten und Speichermedien ausgedient haben, darf kein Risiko durch Datenreste bestehen. „Festplatten shreddern in Stuttgart“ ist für Firmen und Behörden mit sensiblen Informationen darum Pflicht. Die ProCoReX Europe GmbH bietet ein vollumfängliches Konzept zum Datenträger shreddern in Stuttgart – zuverlässig, zertifiziert und individuell angepasst.
    Das Team von ProCoReX sorgt dafür, dass Datenträger aller Art nach aktuellen DIN 66399 Standards und der DSGVO abgesichert entsorgt werden. Die Abholung erfolgt direkt beim Kunden in gesicherten Sammelbehältern, danach werden die Medien maschinell zerstört. Jeder Auftrag wird vollständig dokumentiert, und alle Kunden erhalten ein rechtsgültiges Vernichtungszertifikat für ihre Unterlagen.
    Mit über 320 zufriedenen Kunden, mehr als 32 Tonnen vernichteten Datenträgern und einer zertifizierten Prozesskette setzt ProCoReX Maßstäbe beim Datenschutz. Unternehmen nutzen die Möglichkeit, Datenträger shreddern in Stuttgart flexibel und planbar umzusetzen – egal ob einmalig oder regelmäßig. So wird der Betrieb keinem unnötigen Risiko ausgesetzt und die Rechtssicherheit bleibt gewahrt.
    Darüber hinaus achtet ProCoReX auf Nachhaltigkeit: Die Rohstoffe werden fachgerecht recycelt und einer Kreislaufwirtschaft zugeführt. Das machen Unternehmen, die Festplatten shreddern in Stuttgart lassen, aktiv zum Mitgestalter des verantwortungsbewussten Ressourcenschutzes.
    ProCoReX ist Ihr kompetenter Ansprechpartner, um sensible Daten ausgemusterter Hardware unwiderruflich zu löschen. Datenträger shreddern in Stuttgart? Mit ProCoReX sicher, diskret und nach höchsten Standards.

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    https://www.datashredderservice.de/
    info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

