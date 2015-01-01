  • Festplattenvernichtung in Kassel: ProCoReX Europe GmbH kombiniert zertifizierte Datenträgervernichtung

    ProCoReX Europe GmbH setzt bei Festplattenvernichtung in Kassel auf modernste zertifizierte Datenträgervernichtung und bietet durchgehende digitale Nachweisführung.

    Festplattenvernichtung in Kassel ist Vertrauenssache. Die ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen aller Größen einen digital überwachten Komplettservice. Jeder Auftrag beginnt mit einer umfassenden Erfassung der Datenträger. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Kassel wird für alle Festplatten durch lückenlose, digitale Protokollierung begleitet und kann durch ein revisionssicheres Zertifikat jederzeit gegenüber externen und internen Stellen belegt werden.
    In der speziell ausgestatteten ProCoReX-Anlage wird jede Festplatte nach dem Sicherheitsstandard DIN 66399 zerstört – die Festplattenvernichtung in Kassel ist so nachweislich irreversibel und sicher. Das Zertifikat zur Datenträgervernichtung in Kassel geht dem Unternehmen unmittelbar nach Abschluss digital zu, ist auditfähig und verbindlich. Für besonders sicherheitskritische Betriebe wie Krankenhäuser, Kanzleien oder industrielle Entwicklungsabteilungen wird auf Wunsch die Vernichtung inklusive Standortsicherung individuell angepasst.
    Nachhaltigkeit wird auch bei technikintensiven Dienstleistungen großgeschrieben: ProCoReX Europe GmbH trennt und recycelt sämtliche aus Festplatten und Datenträgern gewonnenen Wertstoffe, führt diese dem Rohstoffkreislauf zu und entsorgt Schadstoffe verantwortungsbewusst. Kundinnen und Kunden profitieren so gleich doppelt – von maximalem Datenschutz und nachhaltiger, nachvollziehbarer IT-Entsorgung.
    Mit digitaler Prozessbegleitung, zertifizierten Sicherheitsverfahren und transparenter Kommunikation bleibt ProCoReX Europe GmbH die erste Wahl für jede Festplattenvernichtung und Datenträgervernichtung in Kassel.

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

