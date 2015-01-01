Festplattenvernichtung in Münster: ProCoReX Europe GmbH kombiniert zertifizierte Datenträgervernichtung

Professionelle Festplattenvernichtung in Münster mit zertifizierter Datenträgervernichtung – ProCoReX Europe GmbH sorgt für Rechtssicherheit und ökologische Verantwortung.

Für Unternehmen in Münster bedeutet moderne IT-Entsorgung mehr als die reine Datenlöschung: ProCoReX Europe GmbH verbindet Festplattenvernichtung und zertifizierte Datenträgervernichtung mit nachhaltigen, flexiblen Servicepaketen. Dabei stehen Datensicherheit und Umweltschutz gleichermaßen im Mittelpunkt – und das für Großunternehmen, Mittelstand wie öffentliche Institutionen.

Jede Festplattenvernichtung in Münster beginnt mit der zielgerichteten Analyse individueller Anforderungen, gefolgt von einer fachgerechten Abholung und erfassten Überführung. In der speziellen Vernichtungsanlage erfolgt dann die zertifizierte Datenträgervernichtung in Münster nach DIN 66399: Daten auf Festplatten, SSDs und anderen Speichermedien werden unwiderruflich gelöscht. Dieser Prozess wird umfassend dokumentiert und mit einem rechtskräftigen Zertifikat abgeschlossen.

Doch der Service reicht über den Datenschutz hinaus: Wertstoffe aus den vernichteten Geräten werden nach ökologischen Maßstäben recycelt, während Gefahrstoffe nach strengen Regeln entsorgt werden. Flexible Serviceleistungen – von regelmäßiger Abholung bis zur Beratung bei IT-Modernisierungen – machen ProCoReX Europe GmbH zum kompetenten Dienstleister für Festplattenvernichtung in Münster.

Mit Engagement, Professionalität und persönlichen Ansprechpartnern erhalten Unternehmen nicht nur eine sichere und zertifizierte Datenträgervernichtung in Münster, sondern auch einen umfassenden Beitrag zu Compliance und Wertschöpfung.

