Festplattenvernichtung in Dortmund: ProCoReX Europe GmbH zertifizierte Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH setzt auf sichere Festplattenvernichtung in Dortmund inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung und konsequent nachhaltige Rohstoffrückgewinnung.

Moderne Unternehmen stehen bei der sicheren Entsorgung von IT-Komponenten vor zahlreichen Herausforderungen. ProCoReX Europe GmbH begegnet diesen mit einem Komplettservice rund um die Festplattenvernichtung in Dortmund. Der Prozess basiert durchgängig auf zertifizierter Datenträgervernichtung in Dortmund, nachhaltigen Abläufen und hundertprozentig transparenter Dokumentation.

Zu Beginn jeder Zusammenarbeit wird mittels Beratung und Bedarfsanalyse der optimale Ablauf geplant. Die Altgeräte werden sicher abgeholt und zur Festplattenvernichtung in Dortmund gebracht, wo nach DIN 66399 die vollständige Eliminierung aller Informationen erfolgt. Jede zertifizierte Datenträgervernichtung in Dortmund wird mit einem Dokument belegt, das bei internen wie externen Audits akzeptiert wird.

Nach Abschluss der Vernichtung werden die anfallenden Wertstoffe durch ProCoReX Europe GmbH umweltschonend recycelt, während Schadstoffe gesetzeskonform und verantwortungsvoll entsorgt werden. Durch diese nachhaltige Kreislaufwirtschaft profitieren Unternehmen nicht nur von höchstem Datenschutzstandard, sondern verbessern auch ihre Umwelt- und CSR-Bilanz nachweislich.

Dank individueller Kundenbetreuung, termingerechter Umsetzung, lückenloser Prozessdokumentation und zertifizierter Datenträgervernichtung in Dortmund bleibt ProCoReX Europe GmbH der vertrauensvolle Partner für zukunftsfähige IT-Entsorgung und geprüfte digitale Sicherheit.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

