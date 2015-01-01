Festplattenvernichtung in Essen: ProCoReX Europe GmbH – Maßgeschneiderte Datenträgervernichtung für Essen

Mit ProCoReX Europe GmbH ist die Festplattenvernichtung in Essen inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung ein vollüberwachter, rechtskonformer und nachhaltiger Prozess.

Vor dem Hintergrund verschärfter Datenschutzgesetze und steigender Anforderungen an IT-Sicherheit gewinnen professionelle Lösungen wie die Festplattenvernichtung in Essen entscheidend an Bedeutung. ProCoReX Europe GmbH unterstützt Unternehmen in der Region mit individuell konzipierten, revisionssicheren Prozessen und garantiert dabei eine zertifizierte Datenträgervernichtung in Essen nach DIN 66399.

Im Mittelpunkt steht immer die konsequente Ausrichtung auf lückenlose Nachweiskraft: Jede Festplattenvernichtung in Essen beginnt mit einer detaillierten Bestands- und Risikoanalyse. Nach der sicheren Abholung werden alle Datenträger lückenlos erfasst, dokumentiert, vernichtet und der Prozess für das Unternehmen vollständig transparent gemacht. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Essen wird mit einem offiziellen Zertifikat belegt – ein Muss für Audits und interne Kontrollen.

Neben der Datensicherheit hat bei ProCoReX Europe GmbH auch der Umweltschutz einen hohen Stellenwert: Nach der Festplattenvernichtung in Essen werden Wertstoffe recycelt und Schadstoffe verantwortungsbewusst entsorgt. Dank flexibler Terminierung, persönlicher Fachberatung und Erfassen individueller Kundenanforderungen bleibt der Service maximal individuell.

ProCoReX Europe GmbH ist damit der ideale Partner für Unternehmen, die Festplattenvernichtung in Essen und zertifizierte Datenträgervernichtung nicht als Standardlösung, sondern als strategischen Erfolgsfaktor sehen.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

