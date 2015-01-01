  • Festplattenvernichtung in Köln: ProCoReX Europe GmbH schützt sensible Daten mit zertifizierung

    Sichere Festplattenvernichtung in Köln und zertifizierte Datenträgervernichtung von ProCoReX Europe GmbH: Komplettservice für Datenschutz, Compliance und nachhaltige IT-Entsorgung.

    Digitale Sicherheit beginnt bei der zielgerichteten Festplattenvernichtung in Köln – und endet bei einem zertifizierten Prozess, der über jeden Schritt genauestens Auskunft geben kann. Die ProCoReX Europe GmbH ist spezialisiert auf diese hochsensiblen Aufgaben und bietet mit ihrer zertifizierten Datenträgervernichtung in Köln einen Rundum-Service für Unternehmen und Institutionen.
    Bereits beim ersten Beratungsgespräch werden alle individuellen Anforderungen aufgenommen. ProCoReX übernimmt die gesicherte Abholung und Lagerung der zu vernichtenden Festplatten und stellt sicher, dass keine unkontrollierten Schnittstellen entstehen. Die eigentliche Festplattenvernichtung in Köln erfolgt nach anerkannten Verfahren, sodass sämtliche Datenbestände physisch zerstört werden und keine Chance für Datenrettung, Datenmissbrauch oder Rekonstruktion verbleibt.
    Im Rahmen der Datenträgervernichtung in Köln erstellt ProCoReX Europe GmbH für jede Charge ein detailliertes Vernichtungszertifikat als Prüfungssicherheit für interne wie externe Kontrollen. Parallel werden alle Wertstoffe nachhaltig recycelt und schadstoffhaltige Elemente umweltgerecht entsorgt.
    Mit kurzen Reaktionszeiten, persönlicher Betreuung und individueller Dokumentation macht ProCoReX Europe GmbH aus der Festplattenvernichtung in Köln einen sicheren, gesetzeskonformen und nachhaltigen Prozess – ein klarer Mehrwert für den Schutz Ihrer Unternehmenswerte und für Ihren Erfolg im digitalen Zeitalter.

