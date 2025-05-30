Plura Gebäudereinigung Ulm wird Premium Partner von ratiopharm ulm und stärkt den OrangeCampus

Premium Partnerschaft in Ulm: Plura Gebäudereinigung Ulm arbeitet ab sofort mit ratiopharm ulm zusammen und stärkt den OrangeCampus mit Unterhaltsreinigung, Glasreinigung und Facility Management.

Ulm, 30. Mai 2025. Die Plura Gebäudereinigung Ulm ist ab sofort Premium Partner von ratiopharm ulm. Mit der Partnerschaft verbindet sich ein klares Ziel: professionelle Gebäudereinigung und modernes Facility Management dort zu etablieren, wo täglich Spitzenleistung, Taktung und hohe Besucherfrequenz aufeinandertreffen. Genau an diesem Punkt entscheidet Sauberkeit über Werterhalt, Sicherheit und den ersten Eindruck, im Trainingsbetrieb ebenso wie an Eventtagen.

Plura Gebäudereinigung Ulm unterstützt das Umfeld rund um den OrangeCampus mit strukturierten Reinigungsprozessen, dokumentierter Qualitätskontrolle und einer verlässlichen Einsatzplanung. Im Fokus stehen Unterhaltsreinigung und Praxisreinigung für sensible Bereiche, die professionelle Pflege von Sanitäranlagen und Verkehrsflächen sowie Glasreinigung und Fensterreinigung für einen dauerhaft repräsentativen Auftritt. Ergänzend werden Sonderreinigungen im Rahmen von Veranstaltungen sowie bedarfsorientierte Grundreinigungen umgesetzt, jeweils abgestimmt auf Nutzung, Materialität und Reinigungsintervalle. Grundlage der Zusammenarbeit ist ein klar definiertes Leistungsverzeichnis, das Transparenz schafft und eine saubere Abnahme ermöglicht.

„ratiopharm ulm steht für Teamgeist, Leidenschaft und konsequente Weiterentwicklung. Genau diese Haltung leben wir auch in unserer Branche. Premium Partner zu sein bedeutet für uns nicht nur Sichtbarkeit, sondern Verantwortung. Wir bringen Struktur, Tempo und Qualität in die Abläufe, damit sich Sport, Besucher und Partner im OrangeCampus jederzeit auf ein perfektes Umfeld verlassen können“, sagt Kirkil, Plura Gebäudereinigung Ulm.

Auch auf Seiten des Clubs wird die Partnerschaft als Qualitätsbaustein für Infrastruktur und Tagesbetrieb verstanden. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Plura Gebäudereinigung Ulm. Ein professionelles Umfeld ist ein Teil unserer Performance Kultur. Mit Plura gewinnen wir einen Partner, der Qualität messbar macht und zuverlässig im Hintergrund arbeitet“, so ein Vertreter von ratiopharm ulm.

Die Partnerschaft unterstreicht zugleich den Anspruch von Plura Gebäudereinigung Ulm, in Ulm als erste Adresse für Gebäudereinigung, Unterhaltsreinigung, Glasreinigung und Facility Management wahrgenommen zu werden. Unternehmen, Praxen und Betreiber von Gewerbeflächen profitieren von planbaren Abläufen, festen Ansprechpartnern und einer Ausführung, die auf Werterhalt und konstante Qualität ausgelegt ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Plura Gebäudereinigung Ulm

Herr Onur Kirkil

Bleichstrasse 7/1

89077 Ulm

Deutschland

fon ..: 073114005440

web ..: http://www.plura-reinigung.de

email : info@plura-reinigung.de

Plura Gebäudereinigung Ulm ist spezialisiert auf Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, Praxisreinigung, Glasreinigung, Grundreinigung, Baureinigung und Facility Management in Ulm.

Pressekontakt:

Plura Gebäudereinigung Ulm

Herr Onur Kirkil

Bleichstrasse 7/1

89077 Ulm

fon ..: 073114005440

web ..: http://www.plura-reinigung.de

email : info@plura-reinigung.de

