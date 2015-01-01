Gebäudereinigung und Entrümpelung in Stuttgart: Ghannam Facility-Management e.K.

Mit durchdachten Reinigungskonzepten und diskreter Entrümpelung trägt Ghannam Facility-Management e.K. zur Werterhaltung von Immobilien in Stuttgart bei.

Ghannam Facility-Management e.K. ist in Stuttgart auf professionelle Dienstleistungen im Bereich Gebäudereinigung und Entrümpelung spezialisiert. Das Unternehmen betreut sowohl Privatkunden als auch Geschäftskunden im Kreis Stuttgart und legt besonderen Wert auf Zuverlässigkeit, Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen. Ein erfahrenes Team aus Mitarbeitenden sorgt mit regelmäßigen Schulungen und modernster Ausstattung für ein konstant hohes Qualitätsniveau.

Vielfältige Gebäudereinigung für Wohn- und Geschäftsobjekte

Im Bereich der Gebäudereinigung bietet Ghannam Facility-Management e.K. ein breites Leistungsspektrum an. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung, gründliche Grundreinigungen sowie spezialisierte Angebote wie die Reinigung von Glasflächen und Fassaden gehören zum Alltag des Unternehmens. Die Mitarbeitenden reinigen sowohl kleine Wohnanlagen als auch große Bürokomplexe und passen Reinigungspläne stets individuell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kundschaft an. Dabei wird auf den Einsatz umweltfreundlicher Reinigungsmittel geachtet, um die Nachhaltigkeit zu fördern.

Zuverlässige Entrümpelung und fachgerechte Entsorgung

Das Team übernimmt Entrümpelungen für Privatwohnungen, Häuser sowie gewerbliche Räume. Von der kompletten Haushaltsauflösung über die besenreine Räumung einzelner Räume bis hin zur zügigen Auflösung ganzer Geschäftseinheiten wird jede Aufgabe professionell und diskret ausgeführt. Bei allen Entrümpelungen legt Ghannam Facility-Management e.K. Wert auf eine fachgerechte, umweltschonende Entsorgung aller anfallenden Materialien. Transparente Abläufe und eine persönliche Betreuung sorgen dafür, dass Kunden zu jedem Zeitpunkt optimal begleitet werden.

Individuelle Beratung und flexible Servicezeiten

Für Ghannam Facility-Management e.K. steht die Zufriedenheit der Kunden an erster Stelle. Das Unternehmen bietet individuelle Beratungsgespräche, in denen die Anforderungen und Wünsche genau erfasst werden. Flexible Servicezeiten und kurzfristige Termine ermöglichen es, auch auf besondere Situationen und dringende Anfragen schnell zu reagieren. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss aller Arbeiten stehen die Mitarbeitenden beratend und unterstützend zur Seite.

Kontakt und Unternehmensprofil

Ghannam Facility-Management e.K., mit Sitz am Ernst-Reuter-Platz 3, 70499 Stuttgart, bietet professionelle Leistungen rund um Gebäudereinigung und Entrümpelung für Privatkunden sowie Geschäftskunden. Für Anfragen und Beratung stehen Telefon +49 7118 8836 806 und E-Mail info@ghannam-fm.de zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ghannam Facility-Management

Herr Mohamad Ghannam

Ernst-Reuter-Platz 3

70499 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +4971188836806

web ..: https://ghannam-facility-management.de/

email : info@ghannam-fm.de

Ghannam Facility Management bietet professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Gebäudereinigung und Entrümpelung in Stuttgart. Mit einem Fokus auf Zuverlässigkeit, Qualität und individuelle Lösungen sorgt das Unternehmen für die optimale Betreuung von Immobilien und gewerblichen Objekten. Ob regelmäßige Unterhaltsreinigung, Maschinendemontage, Entrümpelungen, Wartungen, Winderdienst oder Abbrucharbeiten – Ghannam Facility Management ist der kompetente Partner für ein gepflegtes und funktionierendes Umfeld. Dank erfahrener Mitarbeiter und moderner Technik garantiert das Unternehmen effiziente Abläufe und höchste Kundenzufriedenheit. Vertrauen Sie auf maßgeschneiderte Konzepte für Ihre Immobilie.

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

