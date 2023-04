Hausverwaltung & Facility-Management in Essen

Mit der Oehler Immobilien- und Hausverwaltung GmbH in Essen vertrauen Sie einem äußerst erfahrenen Dienstleister mit individuellen Angeboten.

Die Oehler Immobilien- und Hausverwaltung GmbH ist ein Familienunternehmen aus Essen. Das Unternehmen wird bereits in der zweiten Generation geführt und ist eng mit dem umliegenden Ruhrgebiet verbunden. Das qualifizierte Team des Unternehmens kann neben einer tiefgehenden Marktkenntnis auch langjährige zufriedene Kundschaft ihr Eigen nennen.

Vielfalt im Facility-Management

Als Experte für Facility-Management in Essen verbindet die Oehler Immobilien- und Hausverwaltung GmBH Tradition mit Innovation. Das Unternehmen stellt sich stets neuen Herausforderungen und erweitert konstant sein Portfolio an Leistungen im Bereich des Facility-Managements. Die Leistungen in diesem Bereich lassen sich in drei Teilbereiche aufteilen: Gebäudetechnik, Infrastruktur und Gebäudedienst.

Das Unternehmen arbeitet stets nach den Vorstellungen der Kundinnen und Kunden und strebt stets nach Verbesserungsmöglichkeiten und Optimierungen. Der Fokus auf die Kundenzufriedenheit erlaubt dem Familienunternehmen eine hochwertige und ständig intensivere Betreuung.

Oehler für Gebäudetechnik

Wer nach einem professionellen und zuverlässigen Dienstleister für Gebäudetechnik sucht, ist bei der Oehler Immobilien- und Hausverwaltung GmbH gut aufgehoben. Im Bereich der Gebäudetechnik übernimmt das Familienunternehmen die verschiedensten Aufgaben. Von einem nachhaltigen Energiemanagement über ein konsequentes Instandhaltungsmanagement bis hin zur fachgerechten Anlagendokumentation werden alle Aufgaben fachspezifisch umgesetzt. Für die Oehler Immobilien- und Hausverwaltung GmbH ist ein vielseitiges und hochwertiges Leistungsportfolio selbstverständlich.

Eine einwandfreie Infrastruktur

Die Familienfirma bietet verschiedene infrastrukturelle Dienstleistungen an und deckt damit verschiedene Bereiche ab. Neben einer gründlichen Gebäudereinigung inklusive Glas- und Fensterreinigung sind hier auch Leistungen wie die Pflege der Grünanlagen sowie ein Hausmeisterservice als auch ein Sicherheitsdienst zu finden. In der kalten Jahreszeit unterstützt der Dienstleister seine Kundinnen und Kunden zusätzlich mit einem umfangreichen Winterdienst.

Gut beraten mit einem kaufmännischen Gebäudedienst

Die Oehler Immobilien- und Hausverwaltung GmbH steht ihrer Kundschaft mit einem umfassenden Gebäudedienst zur Seite. Dieser beinhaltet verschiedene Bereiche. Im Bereich des Vertragsmanagements kümmert sich das Unternehmen um Mietverträge, Dienstleistungsverträge und Instandhaltungsverträge. Zu den Leistungen der Objektbuchhaltung zählen verschiedene kaufmännische Aufgaben. Die Hausverwaltungsfirma erledigt hier die Mietbuchung, die Kostenplanung, aber auch das Wirtschaftsmanagement und die Nebenkosten- oder Betriebskostenabrechnung. Das Flächenmanagement beschreibt Dienstleistungen wie die Anlagenerfassung, das Beschaffungsmanagement und das Umzugsmanagement.

In allen Bereichen versorgt

Die Oehler Immobilien- und Hausverwaltung GmbH vereinigt Facility-Management und Objektverwaltung. Das moderne und gut eingespielte Familienunternehmen schneidet seine Services und Angebote individuell und passgenau auf die Kundschaft zu und erreicht so nicht nur höchste Zufriedenheit, sondern auch hochqualitative Ergebnisse. Dank jahrzehntelanger Erfahrung, die sich über mehrere Familiengenerationen erstreckt, ist man als Kundin oder Kunde der Oehler Immobilien und Hausverwaltung GmbH zu jedem Zeitpunkt und in jedem Anliegen gut versorgt und zufrieden. Wer auf der Suche nach einem kompetenten Partner ist, findet die Oehler Immobilien- und Hausverwaltung GmbH in Essen im Sachsenring 117 oder erreicht sie telefonisch unter 0201 – 719 990 290 0

