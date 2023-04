Uranpreis ist widerstandsfähig

Im Vergleich zu anderen Rohstoffen hat sich der Uranpreis im laufenden Jahr gut gehalten.

Einige Rohstoffe sind dieses Jahr preislich nach unten gegangen, nicht so der Uranpreis. Die Stärke des Uranpreises sieht man auch am U308-Spot-Preis, denn dieser ist in den fünf Jahren bis Ende März 2023 um knapp 141 Prozent nach oben gegangen. Der breite Rohstoffbereich bringt es im gleichen Zeitraum nur auf rund 20,60 Prozent. Heute dürften die Fundamentaldaten beim Uran so gut wie schon lange nicht mehr sein und die Preise weiter stützen. Langfristig können sich Uranminenaktien zum Teil über bemerkenswerte Ergebnisse freuen. Der März brachte inmitten der Inflationsbekämpfung die US-Bankenkrise. Die dadurch verursachte Liquiditätskrise erfasste denn auch zum Beispiel Aktien mit geringer Marktkapitalisierung. Die „Großen“ konnten besser abschneiden. Dennoch kamen Junior-Uranbergbauunternehmen im März gut voran in Sachen Wiederaufnahme der Produktion, Explorationsprogrammen oder Verträgen mit Versorgungsunternehmen. Die neue Attraktivität des Urans sorgt für Anreize für die Produktion und so wurden von mehreren Uranbergbau-Gesellschaften Uranprojekte neu gestartet.

Der größte Uranproduzent der Erde, Kazatomprom verkündete für 2023 eine reduzierte Produktionsprognose. Dabei setzen viele Regierungen wie etwa die USA, Frankreich oder das Vereinigte Königreich weltweit auf die Atomenergie, kommt ihr doch eine große Bedeutung für die Dekarbonisierung und die Energiesicherheit zu. Erneuerbare Energien leiden nun mal manchmal an Unterbrechungen und es muss mit Kohle oder Erdgas ein Ausgleich geschaffen werden, nicht so bei Atomenergie. Da sollten Anleger vielleicht bei Urangesellschaften einsteigen, um ihr Portfolio zu diversifizieren.

Da gäbe es Consolidated Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/consolidated-uranium-inc/ . Das Unternehmen ist in Australien, Argentinien, Kanada und in den Vereinigten Staaten aktiv. Dazu kommen in kurzer Zeit startbereite Uran- und Vanadium-Minen in Utah und Colorado.

Neben Projekten mit kritischen Metallen und Seltenen Erden besitzt US Critical Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-critical-metals-corp/ – auch ein vielversprechendes Uranprojekt in Idaho.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Consolidated Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/consolidated-uranium-inc/ -) und US Critical Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-critical-metals-corp/ -).

