BGM-Dienstleister Topfit GmbH und Motio Verbundgesellschaft mbH schließen strategische Partnerschaft

Digitale und analoge Maßnahmen in Kombination

Symbiose zweier Welten: Die beiden Spezialisten für betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) bündeln ihre langjährigen Erfahrungen und ihr Wissen durch eine strategische Kooperation und erweitern damit ihr Portfolio.

Die Topfit GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, betriebliches Gesundheitsmanagement zu digitalisieren. Über die Topfit.App können Mitarbeiter*innen orts- und zeitunabhängig auf Inhalte rund um Bewegung, Ernährung, mentale Gesundheit und Ergonomie am Arbeitsplatz zugreifen. Um die Angebote zu erweitern, schließt Topfit eine strategische Partnerschaft mit dem 360-Grad-BGM-Dienstleister Motio.

Die Zusammenarbeit soll sicherstellen, dass Mitarbeiter*innen zukünftig noch flexibler zwischen digitalen und analogen BGM-Maßnahmen wählen können. Die Angebote sollen unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und somit noch nachhaltiger wirken. Während digitale Maßnahmen mit Flexibilität punkten, ermöglichen analoge Maßnahmen Interaktion und persönliche Betreuung. Die digital begleitenden Inhalte helfen wiederum, das in den Seminaren erlernte Wissen zu vertiefen und zu ergänzen.

Blick in die Praxis: Prävention bei Glockenbrot und Wilhelm Brandenburg

Bei Glockenbrot und Wilhelm Brandenburg, zwei Unternehmen der REWE Group, gibt es bereits konkrete Umsetzungspläne: Motio realisiert für das Personal in der Produktion analoge Arbeitsplatzprogramme. Sie analysieren die Arbeitsplätze, identifizieren Risiken und leiten individuelle Maßnahmen ab. Im Anschluss lernen die Beschäftigten beispielsweise, wie sie ergonomischer arbeiten und somit Muskel- und Skeletterkrankungen vorbeugen und ihren Vitalzustand stärken können.

Digitale Lösungen von Topfit sollen helfen, die Maßnahmen zu kommunizieren und zu ergänzen. Mitarbeiter*innen in der Produktion haben meist keinen Zugang zum PC und sind schwer zu erreichen. Über die Topfit.App können die Unternehmen sie direkt kontaktieren. Zudem können die Mitarbeiter*innen immer und überall auf Videoinhalte zugreifen und das Gelernte vertiefen. Diese Inhalte produziert Topfit direkt am Arbeitsplatz. So realisierte das Unternehmen für die REWE Group beispielsweise Videos zu ergonomischen Arbeitsabläufen im Markt, im Baumarkt, in der Lager- und LKW-Logistik. Mit diesen Inhalten lassen sich die analogen Maßnahmen dauerhaft und nachhaltig im Alltag integrieren.

Roman Klare, CEO der Topfit GmbH, freut sich über den Start der Kooperation: „Eine derartige Partnerschaft ist in der BGM-Welt einzigartig. Im Dschungel aus immer mehr informativen, digitalen Formaten, wollen wir das Beste aus 30 Jahren Erfahrung eines professionellen und zuverlässigen BGM-Dienstleisters gepaart mit modernen, innovativen und digitalen Formaten bereitstellen.“

Dirk Schulten, Geschäftsführer der Motio Verbund GmbH, bestätigt: „Zwei Unternehmen mit geballter Kompetenz und enormer Erfahrung, gehen eine gemeinsame Partnerschaft ein, um Synergien auf der Basis der jeweiligen Kernkompetenz herzustellen und damit neue und innovative Lösungen und Möglichkeiten für uns und unsere Kunden zu schaffen.“

Weitere Informationen unter: https://topfit.website/

Über Topfit:

Die Topfit GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, betriebliches Gesundheitsmanagement zu modernisieren. Das Unternehmen der REWE Group ist seit über 15 Jahren Spezialist für Maßnahmen der Prävention und betrieblichen Gesundheitsförderung und zuverlässiger Partner zahlreicher gesetzlicher Krankenkassen. Expert*innen aus den Bereichen Gesundheitsmanagement sowie Sport- und Ernährungswissenschaft, App-Entwicklung, Grafik und Filmproduktion haben eine digitale Plattform geschaffen, die BGM übersichtlich abbildet und verwaltet.

Über Motio:

Seit 1987 ist die Motio Verbund GmbH deutschlandweiter Partner für betriebliches Gesundheitsmanagement und Personal- und Organisationsentwicklung mit dem Schwerpunkt der Begleitung von Veränderungsprozessen. Mehr als 200 Trainer*innen und Berater*innen bieten einheitliche Qualitätsstandards, langjährige Branchenerfahrung und eine standardisierte Leistung. Der Leitsatz „Menschen führen zum Erfolg“ prägt das Denken und Handeln des Unternehmens. Motio schafft immer wieder die Voraussetzung, dass seine Mitarbeiter*innen ihre Fähigkeiten mit Leidenschaft in die tägliche Arbeit einbringen können und hochmotiviert sind.

