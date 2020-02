Gebäudereinigung und Gebäudedienstleistungen in Stuttgart und Umgebung

Standortübergreifende Übernahme der Gebäudereinigung bis hin zu Gebäudedienstleistungen und Objektschutz. Die SAAD Facility Management GmbH ist der ideale Ansprechpartner für Sauberkeit und Sicherheit

Die SAAD Facility Management GmbH hat als Meisterbetrieb der Gebäudereinigung jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Speziallösungen für einzelne Branchen und Industriesektoren. Ob in der Automobilindustrie, in Fertigungsbetrieben oder in der Büroreinigung: Die SAAD Facility Management GmbH aus Leonberg verfügt über spezialisierte Kenntnisse, die Voraussetzung dafür sind, in modernen Arbeitsumgebungen für ein Höchstmaß an Sauberkeit und Sicherheit zu sorgen. Dabei zählen aufwendige Maschinen-/ und Anlagenreinigungen ebenso zu den Angeboten der Firma SAAD wie die Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, Baureinigung, Glas- und Fassadenreinigung, Winterdienste und die Pflege von Grünanlagen.

Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung

Die Sicherung der Qualität unserer vertraglich vereinbarten Leistungen gehören für die SAAD Facility Management GmbH zu den wichtigsten Kriterien. Wir verwenden verschiedene Instrumente, um unseren Prinzipien gerecht zu werden. Elektronische Qualitätsmesssysteme und Kommunikationsmittel haben das Ziel, unsere Kunden zu jedem Zeitpunkt in alle Abläufe und Segmente unseres Tuns zu involvieren. Seit Jahren arbeiten wir erfolgreich mit namhaften Herstellern für Reinigungsmaschinen und Reinigungschemie zusammen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Sauberkeit bis ins Detail. Unser Zertifikat des Qualitätsverbund Gebäudedienste, tragen wir, da wir uns in besonderem Maße der Nachhaltigkeit verpflichtet haben und uns kontinuierlich weiterbilden.

Optimale Koordination und individuelle Branchenlösungen

Sorgfältige Reinigung, zuverlässige Gebäudedienste und maßgeschneiderte Sicherheitslösungen sind Schlüsselfaktoren für reibungslose Produktionsabläufe in Industrie, Handel, Verwaltung und Gewerbe. Die SAAD Facility Management GmbH versteht die Bedürfnisse ihrer Kunden und setzt dabei auf persönliche Betreuung. Ein fest zugeteilter Objektmanager ist Ansprechperson für Kunden in allen Bereichen und sorgt dafür, dass die Bereiche Gebäudereinigung, Sicherheit und sonstige Gebäudedienstleistungen optimal koordiniert werden. So ist etwa gewährleistet, dass auch bei außergewöhnlichen Ereignissen wie heftigem Schneefall oder Hitze alle Produktionsabläufe ungestört ablaufen können.

Die SAAD Facility Management GmbH

Die SAAD Facility Management GmbH ist ein zertifizierter Meisterbetrieb, Innungsbetrieb und Mitglied im Qualitätsverbund Gebäudedienste. Mit über 25-jähriger Erfahrung und Sitz in Leonberg bei Stuttgart bietet sie in ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus maßgeschneiderte Lösungen für die Reinigungs- und Sicherheitsbedürfnisse für Unternehmen an. Die jeweiligen Ansprechpartner stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Mit dem Sitz in Leonberg erstreckt sich das Einsatzgebiet der SAAD Facility Management GmbH weit über Stuttgart, ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus in die angrenzenden Bundesländer.

