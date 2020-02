Kundalini und die Lehren eines Meisters – Über eine uralte Lehre

Der Autor Kiu Eckstein dringt mit seinem Buch „Kundalini und die Lehren des Meisters“ tief in eine alte Lehre ein. Dabei erfährt der Leser, was im Körper bei regelmäßiger Kundalini-Praxis passiert.

Der Meister der Kundalini-Lehre war vor über 500 Jahren der Inder Chandrasekharanand Saraswati. Er hatte die Gabe, seinen Schülern weiterzugeben, was ein Mensch normalerweise nicht sehen kann. Denn er hatte Zugang zu einem Bereich zwischen Dies- und Jenseits. Im Buch erklärt der Autor anschaulich, was mit einem Menschen geschieht, der Kundalini regelmäßig praktiziert. Dabei steigt man in fünf feinstoffliche Kanäle auf. Diese Prozesse können in sehr tiefe Schichten unserer Existenz vordringen. Ziel der Praxis ist es, die innerste Hülle zu erreichen, denn nur so kann der Mensch erfahren, was er wirklich ist oder sein könnte.

Der Autor Kiu Eckstein wurde 1927 unter seinem bürgerlichen Namen Klaus Eckstein geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg studierte und promovierte er in München und arbeitete viele Jahre beim Film, unter anderem als Regisseur für Dokumentarfilme. Zudem war er als Korrespondent in zahlreichen Ländern der Welt unterwegs. In Indien fand er schließlich den Weg zu seinem Meister. Über diese Erfahrung schrieb er sein erstes Buch „Eine Meister-Schüler-Begegnung“.

„Kundalini und die Lehren eines Meisters" von Kiu Eckstein ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01243-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

