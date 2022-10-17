mAInthink GmbH entwickelt das schnellste Multivariate Anomalie-Erkennungssystem der Welt

Die mAInthink GmbH entwickelt DeepAnT – das weltweit schnellste System zur prädiktiven Echtzeit-Erkennung von Anomalien in multivariaten Zeitreihen. Für mehr Sicherheit, Effizienz und Präzision.

Worms wird zum Hotspot für High-End-KI-Entwicklung: Das DeepTech-Unternehmen mAInthink.ai präsentiert mit DeepAnT Performance das derzeit leistungsfähigste Verfahren zur Anomalie-Erkennung in multivariaten Zeitreihen – schneller und präziser als alle bisherigen Lösungen auf dem Markt.

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Igor Kadoshchuk, einem der führenden Köpfe im Bereich Machine Learning, hat das mAInthink-Team in Worms ein System entwickelt, das Maßstäbe setzt:

DeepAnT Performance basiert auf fortschrittlicher Deep-Learning-Architektur und kombiniert höchste Erkennungsgenauigkeit mit maximaler Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Entwickelt für hochkomplexe Datenumgebungen – insbesondere im Bankensektor

Gerade in datenintensiven Sektoren wie dem Finanzwesen entfaltet DeepAnT sein volles Potenzial:

* Früherkennung von Finanzbetrug durch Erfassung nicht-linearer Anomalien, die klassische Verfahren nicht erkennen

* Signifikante Reduktion von False Positives bei gleichzeitig maximaler Präzision

* Proaktive Risikosteuerung statt reaktiver Maßnahmen

* Skalierbarkeit und Echtzeit-Fähigkeit für Big-Data-Architekturen in Banken und Finanzdienstleistungen

Zahlen, die überzeugen: DeepAnT dominiert alle Benchmarks

In umfangreichen Vergleichstests wurde DeepAnT gegen die bekanntesten Verfahren am Markt getestet – darunter ARIMA, LSTM, Isolation Forest und rPCA.

Testaufbau:

* 95 % saubere Daten (inkl. saisonaler, trend- und gemischter Zeitreihenmuster)

* 5 % Anomalien, simuliert als Punkt-, Sequenz- und korrelationsbasierte Muster

* Vergleichskriterien: Precision, Recall, F1 Score

Ergebnisse (siehe Grafik):

* DeepAnT Performance erzielte bei allen drei Kennzahlen (Precision, Recall, F1 Score) Spitzenwerte über 0.95

* Deutlich überlegen gegenüber LSTM (Ø ca. 0.85), rPCA (Ø ca. 0.91) und ARIMA / i-Forest (Ø < 0.80)

* Schnellste Verarbeitungszeit im Testfeld – ideal für Echtzeitanalyse

_“Mit __DeepAnT Performance__ zeigen wir, dass Spitzen-KI nicht nur aus dem Silicon Valley kommen muss. Unsere Lösung wurde in Worms entwickelt – von einem interdisziplinären Team mit globalem Anspruch._

_Wir glauben, dass Präzision, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit und die Vorhersage die neue Währung im Kampf gegen Anomalien, Betrug und Systeminstabilitäten sind. DeepAnT ist unsere Antwort auf diese Herausforderung – technologisch überragend, wirtschaftlich relevant und sofort einsatzbereit.“ _Sascha Rissel, CEO der mAInthink GmbH

DeepAnT Performance – Technologie aus Worms für die Welt

Mit der Entwicklung dieser Technologie positioniert sich mAInthink.ai aus Worms als globaler Taktgeber im Bereich intelligenter Anomalie-Erkennung – eine Schlüsseltechnologie für Fraud Detection, IT-Security, Predictive Analytics und Finanzsteuerung der nächsten Generation.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

mAInthink GmbH

Herr Sascha Rissel

Hafenstraße 4d

67547 Worms

Deutschland

fon ..: +46241305600

web ..: https://www.mainthink.ai

email : info@mainthink.ai

Die mAInthink mit Sitz in Worms am Rhein ist ein deutsches DeepTech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung strategischer KI-Systeme zur datenbasierten Entscheidungsunterstützung spezialisiert hat.

Kernprodukt ist die eigenentwickelte Superintelligenz StratePlan, die Milliarden von Szenarien analysieren kann, um komplexe wirtschaftliche und geopolitische Entscheidungsräume strategisch zu durchdringen. StratePlan identifiziert verborgene Synergien, Reibungsverluste und strukturelle Zielkonflikte – und liefert auf dieser Basis fundierte, simulationsgestützte Handlungsempfehlungen.

Die Plattform wurde bewusst unabhängig von US-Technologien wie GPT oder Deepseek entwickelt – für maximale Souveränität, Transparenz und strategische Unabhängigkeit „Made in Germany“.

Die Köpfe hinter mAInthink

Sascha Rissel – CEO & Gründer

Unternehmer und Visionär mit über 20 Jahren Erfahrung im Aufbau, der Skalierung und dem Verkauf von Technologie- und Industrieunternehmen. Spezialisiert auf strategische Systemlösungen, Businesslogik und KI-getriebene Prozessarchitektur.

Dr. Igor Kadoshchuk – Chief Scientific Advisor

KI-Experte, Mathematiker und langjähriger Wissenschaftler und Professor für Computer Science an der Universität Moskau mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung selbstlernender Systeme, neuronaler Netze und komplexer Modellierungsprozesse. Verantwortlich für die methodische Tiefe und algorithmische Integrität der StratePlan-Plattform.

Pressekontakt:

mAInthink GmbH

Herr Sascha Rissel

Hafenstraße 4d

67547 Worms

fon ..: +496241305600

email : rissel@mainthink.ai

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Maßgeschneiderte Superintelligenz: Individuelle Algorithmen und Hyper-Optimierung für Unternehmenserfolg Gebäudereinigung und Entrümpelung in Stuttgart: Ghannam Facility-Management e.K.