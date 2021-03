Die schnellste Hecke der Welt

Unser Garten kann ein Rückzugsort und Wohlfühl-Oase sein gerade jetzt, wo Cafes und Restaurants geschlossen sind. Eine moderne Gartenhecken schafft hier eine Lösung.

Der Garten als Rückzugsort und Wohlfühl-Oase hat aufgrund der vorherrschenden Reiseeinschränkungen im letzten Jahr an Bedeutung dazu gewonnen. Viele haben aufgrund der Pandemie ein besonderes Augenmerk auf dessen Ausstattung und Pflege gelegt. Besonders in städtischen Gebieten ist dabei der Bedarf an platzsparender und doch auch die Privatsphäre schützender Bepflanzung groß. Die Efeu-Hecke schafft hier die optimale Lösung.

Privater Rückzugsort & Energie-Tankstelle

Noch nie blieben so viele Menschen zu Hause und im eigenen Land wie im Pandemie-Jahr 2020/2021. Die ausgerufenen Pandemie-Maßnahmen riefen dazu auf, die eigenen vier Wände, wenn möglich nicht zu verlassen, Familien rückten zusammen und der eigene Haushalt wurde zum absoluten Mittelpunkt des Lebens. Neu findet vielerorts nicht nur das Privatleben zu Hause, sondern auch der Arbeitsalltag im Homeoffice statt.

Kein Wunder, dass dies für Spannungen sorgt und das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung ins Unermessliche steigen lässt. Besonders während der Schönwetter-Monate sahen sich viele vor große Herausforderungen und vor eine echte Nervenprobe gestellt. Das Bedürfnis den Kopf auszulüften und sich an der frischen Luft zu bewegen, war selten so gefragt und Spazieren war selten so verbreitet. Glücklich, wer da einen Garten hat.

Denn dieser dient mehr denn je als privater Rückzugsort und Energie-Tankstelle. Im eigenen Garten kann man sich entspannen, gemeinsam Zeit unter freiem Himmel verbringen und in Kontakt mit der Natur bleiben. Außer man fühlt sich ständig von den Nachbarn beobachtet…

Zierde & Sichtschutz zugleich – Efeu-Hecken als Alleskönner

Um im eigenen Garten die Privatsphäre zu gewährleisten und ungestört Zeit zu verbringen, werden seit jeher Hecken eingesetzt. Diese sollen einerseits den gewünschten Sichtschutz bieten und andererseits zur grünen Gesamtwirkung beitragen. Das Problem dabei: Sie brauchen Platz – besonders für kleinere Gärten eine große Herausforderung.

Genau dieses Problems Tillmann Gmelin von Efeuria angenommen. Aus dem eigenen Bedürfnis und der persönlichen Erfahrung heraus haben Sie sich mit ihrem Startup aufgemacht, die Welt der Gartenhecken zu revolutionieren. Ihre Mission: Der Garten soll ein Ort der absoluten Gemütlichkeit werden, denn die Welt braucht mehr Ruhe-Oasen.

Um dies zu erreichen, setzen sie auf Efeu-Hecken, denn diese sind regelrechte Alleskönner. Sie ermöglichen es insbesondere, auch in einem noch so kleinen Garten den perfekten Sichtschutz zu bieten, ohne dabei zu viel Platz einzunehmen. Dabei sind sie zudem extrem pflegeleicht, immergrün und kaum kaputt zu kriegen. Dank Efeurias Efeu-Hecken ist dabei auch das Einsetzen einer eigenen Efeu-Hecke ein Kinderspiel und das perfekte Ambiente im eigenen Garten im Nu geschaffen.

Gute Vorbereitung ist die halbe Miete

Auch wenn zurzeit die meisten Restaurants und Hotelbetriebe ihre Tore noch geschlossen halten müssen, eins ist sicher: Die Menschen werden, wenn es denn endlich soweit ist, sicherlich jede Gelegenheit wahrnehmen, sich wieder ein Bier im Biergarten oder ein leckeres Essen im Restaurant, um die Ecke zu gönnen. Insbesondere aufgrund der je nach dem noch geltenden Abstandsregeln und der erhöhten Vorsicht auf Seiten der Gäste, werden dabei bereits bei leicht wärmeren Temperaturen wohl Sitzmöglichkeiten im Außenbereich besonders beliebt sein.

Umso mehr gilt es daher als Restaurant- oder Hotelbetreiber einerseits für eine gemütliche Atmosphäre und andererseits für möglichst viel Platz zu sorgen – wobei sich diese zwei Eigenschaften oft gegenseitig in die Quere kommen. Nicht so jedoch mit einer Efeu-Hecke: Sie begrünt jede Außenanlage, braucht dabei durch ihre schmale Form minimalen Platz und kann zudem während des ganzen Jahres nach Bedarf zurückgeschnitten werden, ohne Schaden zu nehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TG Investment UG (haftungsbeschränkt)

Herr Tillmann Gmelin

Josephsburgstrasse 183

81825 München

Deutschland

fon ..: 01783333081

web ..: https://www.efeuria.de/

email : mail@efeuria.de

Efeuria.de ist ein Startup aus München, das sich seit Anfang 2020 auf Premium-Gartenhecken aus Efeu spezialisiert, die besonders schmal, schnell aufgestellt und sofort blickdicht sind. Das Unternehmen vertreibt Gartenhecken aus Efeu in verschiedenen Höhen per Onlinebestellung vor allem in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen in der Produktion der Hecken sowie auf zufriedene Kunden.

