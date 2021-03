Umfassende Leistungen in der Gebäudereinigung bieten die FM Gebäudedienste aus Stuttgart

Von der Unterhaltsreinigung über die Fensterreinigung bis hin zum Hausmeisterservice: die FM Gebäudedienste aus Stuttgart sorgen in privaten und öffentlichen Gebäuden zuverlässig für Sauberkeit.

Saubere Räume, ein gepflegter Außenbereich: FM Gebäudedienste aus Stuttgart sorgen mit ihren Leistungen im Bereich der Gebäudereinigung für ein angenehmes Ambiente. Im Raum Stuttgart, Ludwigsburg, Böblingen, Rems Murr, Waiblingen und Esslingen am Neckar führen sie sämtliche Reinigungsarbeiten in und an privaten, gewerblichen und öffentlichen Gebäuden durch. Ob Büro- und Verwaltungsgebäude, Praxis, Restaurant, Kindertagesstätte, Museum, Privatwohnung oder Einfamilienhaus – die Experten von FM Gebäudedienste reinigen hochprofessionell und zuverlässig jegliche Bereiche. In Absprache mit ihren Auftraggebern passen sie die Arbeiten individuell nach Bedarf an und setzen diese flexibel, schnell und transparent um. Von der regelmäßigen Unterhaltsreinigung über die Fensterreinigung, Treppenhausreinigung und Fassadenreinigung bis hin zur Desinfektionsreinigung, Baugrob- und Bauendreinigung und Grund- und Sonderreinigung: die Reinigungsprofis wissen auf jedem Gebiet, was sie tun! Das geschulte Team, langjährige Erfahrung, nachhaltige Reinigungsmittel und schonende Reinigungsverfahren versprechen erstklassige Ergebnisse. Mit ihrem 24h-erreichbaren Hausmeisterservice und der Garten- und Landschaftspflege übernehmen FM Gebäudedienste auch die Überwachung, Kontrolle und Pflege von Gebäuden und Außenanlagen. Sie unterstützen so kompetent Werterhalt und -steigerung von Immobilien.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FM Gebaudedienste

Herr Fahim Elsharkawi

Mittelstr. 11

70180 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0174/3212431

web ..: http://www.fm-gebaeudedienste.de/

email : info@fm-gebaeudedienste.de

FM Gebäudedienste bietet im Raum Stuttgart, Ludwigsburg, Böblingen, Rems Murr, Waiblingen und Esslingen am Neckar ein vielseitiges Leistungsspektrum in der Gebäudereinigung für gewerbliche, öffentliche und private Auftraggeber.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

5 ungefärbte Wahrheiten über Ostereier – Tierrechtler*innen rufen zum Eier-Boykott auf