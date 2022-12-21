-
Ein Jahr Music Travel Hideaways – Neuer Blog, neue Kurzreisen und exklusive Schiffs-Musikreisen
Der Berliner Spezialreiseveranstalter Music Travel Hideaways baut sein Portfolio aus: neuer Blog, neue Kurzreisen und Schiffs-Musikreisen „Auf dem Wasser“ für Musikfans weltweit.
Seit einem Jahr verbindet der Berliner Reiseveranstalter Music Travel Hideaways Musik, Reisen und besondere Orte zu einzigartigen Erlebnissen. Gründer und Geschäftsführer Jürgen Mamczek zieht Bilanz und präsentiert drei Schwerpunkte, die das Portfolio weiter stärken: den neuen Blog, die Rubrik Kurzreisen sowie die kuratierten Schiffs-Musikreisen „Auf dem Wasser“.
Music Travel Hideaways bietet individuell gestaltete Musikreisen weltweit, von Island bis Südafrika, von Mailand bis New York. Das Konzept: handverlesene Konzerte, Festivals, Opern und Jazzformate kombiniert mit Hideaway-Unterkünften, die Atmosphäre und Charakter der Reise unterstreichen.
Musik, Reisen und besondere Unterkünfte – ein Jahr dabei
Das Angebot richtet sich an Musikliebhaber*innen, die Wert auf Individualität und stimmige Gesamterlebnisse legen. Jede Reise ist ein individuelles Paket aus Anreise, Transfers, Hotel und Konzerttickets. „Wir planen Reisen so, dass sie sich rundherum stimmig und einmalig anfühlen“, beschreibt Mamczek den Anspruch.
Neuer Blog: „Unterwegs mit Jürgen Mamczek“
Mit dem neuen Blog öffnet der Geschäftsführer erstmals sein persönliches Reise-Notizbuch. Die Beiträge reichen von Reflexionen („Warum Musikreisen doppelt glücklich machen“) bis zu Reiseberichten vom Montreux Jazz Festival, nordischen Mittsommererlebnissen oder nachhaltigen Städtereisen nach Kopenhagen. Der Blog dient als Inspirationsquelle und begleitet Musikfans ganzjährig, auch über die eigentliche Reise hinaus.
Neue Rubrik „Kurzreisen“: Musikgenuss in 3-4 Tagen
Mit den Kurzreisen reagiert Music Travel Hideaways auf die wachsende Nachfrage nach hochwertigen, kompakten Auszeiten. Gäste erleben besondere Konzerte, etwa in der Elbphilharmonie, renommierten Opernhäusern oder an außergewöhnlichen Festivalorten, kombiniert mit stilvollen Unterkünften. Die Buchung erfolgt direkt über die Website, alternativ sind individuelle Anfragen möglich.
Schiffs-Musikreisen „Auf dem Wasser“: Musik trifft Meer
Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal sind die Musikreisen auf See und Fluss, darunter:
* Klavierfestivals auf Boutique-Schiffen im Atlantik
* Klassische Musikreisen von Málaga nach Hamburg
* Jazz-Kreuzfahrten auf europäischen Flüssen
* Transatlantik-Passagen mit der Queen Mary 2, begleitet von Orchestern, Dirigenten oder Künstler*innen legendärer Studios wie Abbey Road
Auf Wunsch lassen sich passende Verlängerungen an Land integrieren, von Musikstädten bis zu Boutique-Hideaways.
Jürgen Mamczek: 30 Jahre Touristik-Erfahrung
Mamczek blickt auf über 30 Jahre in der Tourismusbranche zurück, von Reisebüros über Geschäftsreisen bis zu Luxuskreuzfahrten. Sein Anspruch: individuelle Reisen, Begegnungen mit Musik und Menschen sowie wachsend nachhaltige Partner und Angebote. „Eine Musikreise soll sich anfühlen wie ein eigener Soundtrack“, so Mamczek.
Digitale Bühne & Kontakt
Die Website www.musictravelhideaways.com bündelt Inspiration, Blog, buchbare Reisen und individuelle Anfragen, auch auf Englisch. Über Instagram zeigt das Unternehmen Konzertmomente und Reiseeinblicke, ergänzt durch einen YouTube-Kanal mit kurzen Clips.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Music Travel by JM GmbH
Herr Jürgen Mamczek
Ansbacher Str. 43
10777 Berlin
Deutschland
fon ..: 03021964804
web ..: https://www.musictravelhideaways.com
email : jmamczek@musictravelhideaways.com
Music Travel by JM GmbH ist ein spezialisierter Musik-Reiseveranstalter, der sich auf die Organisation individueller Reisen zu exklusiven, weltweiten Musikfestivals und Konzerten konzentriert.
Das Unternehmen Music Travel by JM GmbH tritt nach außen hin unter der Marke
Music Travel Hideaways auf.
Pressekontakt:
Music Travel by JM GmbH
Herr Jürgen Mamczek
Ansbacher Str. 43
10777 Berlin
fon ..: +49 30 219 64804
email : jmamczek@musictravelhideaways.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
KI-Simple: Digitale Impulse für Seniorinnen, Senioren und Menschen in der Begleitung und Pflege Festplattenvernichtung in Köln: ProCoReX Europe GmbH schützt sensible Daten mit zertifizierung
Ein Jahr Music Travel Hideaways – Neuer Blog, neue Kurzreisen und exklusive Schiffs-Musikreisen
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Gefahren zu Weihnachten – Vorsicht vor Wohnungsbränden durch grobe Fahrlässigkeit
- Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Langeooger Düne“ von Marc Freund im Klarant Verlag
- Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarung mit Aegis Critical Energy Defence Corp.
- Kanada erneut ins Visier von US-Präsident Trumps Zollpolitik geraten!
- MEETYOO Webcasts: Neue KI-Plattform maximiert Content-ROI für Enterprises
- Landesweite Einführung von rescueTABLET im Land Vorarlberg (AT)
- Festplattenvernichtung in Köln: ProCoReX Europe GmbH schützt sensible Daten mit zertifizierung
- Ein Jahr Music Travel Hideaways – Neuer Blog, neue Kurzreisen und exklusive Schiffs-Musikreisen
- KI-Simple: Digitale Impulse für Seniorinnen, Senioren und Menschen in der Begleitung und Pflege
- Endlich unbeschwert essen bei Histaminunverträglichkeit
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.