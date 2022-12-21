Ein Jahr Music Travel Hideaways – Neuer Blog, neue Kurzreisen und exklusive Schiffs-Musikreisen

Der Berliner Spezialreiseveranstalter Music Travel Hideaways baut sein Portfolio aus: neuer Blog, neue Kurzreisen und Schiffs-Musikreisen „Auf dem Wasser“ für Musikfans weltweit.

Seit einem Jahr verbindet der Berliner Reiseveranstalter Music Travel Hideaways Musik, Reisen und besondere Orte zu einzigartigen Erlebnissen. Gründer und Geschäftsführer Jürgen Mamczek zieht Bilanz und präsentiert drei Schwerpunkte, die das Portfolio weiter stärken: den neuen Blog, die Rubrik Kurzreisen sowie die kuratierten Schiffs-Musikreisen „Auf dem Wasser“.

Music Travel Hideaways bietet individuell gestaltete Musikreisen weltweit, von Island bis Südafrika, von Mailand bis New York. Das Konzept: handverlesene Konzerte, Festivals, Opern und Jazzformate kombiniert mit Hideaway-Unterkünften, die Atmosphäre und Charakter der Reise unterstreichen.

Musik, Reisen und besondere Unterkünfte – ein Jahr dabei

Das Angebot richtet sich an Musikliebhaber*innen, die Wert auf Individualität und stimmige Gesamterlebnisse legen. Jede Reise ist ein individuelles Paket aus Anreise, Transfers, Hotel und Konzerttickets. „Wir planen Reisen so, dass sie sich rundherum stimmig und einmalig anfühlen“, beschreibt Mamczek den Anspruch.

Neuer Blog: „Unterwegs mit Jürgen Mamczek“

Mit dem neuen Blog öffnet der Geschäftsführer erstmals sein persönliches Reise-Notizbuch. Die Beiträge reichen von Reflexionen („Warum Musikreisen doppelt glücklich machen“) bis zu Reiseberichten vom Montreux Jazz Festival, nordischen Mittsommererlebnissen oder nachhaltigen Städtereisen nach Kopenhagen. Der Blog dient als Inspirationsquelle und begleitet Musikfans ganzjährig, auch über die eigentliche Reise hinaus.

Neue Rubrik „Kurzreisen“: Musikgenuss in 3-4 Tagen

Mit den Kurzreisen reagiert Music Travel Hideaways auf die wachsende Nachfrage nach hochwertigen, kompakten Auszeiten. Gäste erleben besondere Konzerte, etwa in der Elbphilharmonie, renommierten Opernhäusern oder an außergewöhnlichen Festivalorten, kombiniert mit stilvollen Unterkünften. Die Buchung erfolgt direkt über die Website, alternativ sind individuelle Anfragen möglich.

Schiffs-Musikreisen „Auf dem Wasser“: Musik trifft Meer

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal sind die Musikreisen auf See und Fluss, darunter:

* Klavierfestivals auf Boutique-Schiffen im Atlantik

* Klassische Musikreisen von Málaga nach Hamburg

* Jazz-Kreuzfahrten auf europäischen Flüssen

* Transatlantik-Passagen mit der Queen Mary 2, begleitet von Orchestern, Dirigenten oder Künstler*innen legendärer Studios wie Abbey Road

Auf Wunsch lassen sich passende Verlängerungen an Land integrieren, von Musikstädten bis zu Boutique-Hideaways.

Jürgen Mamczek: 30 Jahre Touristik-Erfahrung

Mamczek blickt auf über 30 Jahre in der Tourismusbranche zurück, von Reisebüros über Geschäftsreisen bis zu Luxuskreuzfahrten. Sein Anspruch: individuelle Reisen, Begegnungen mit Musik und Menschen sowie wachsend nachhaltige Partner und Angebote. „Eine Musikreise soll sich anfühlen wie ein eigener Soundtrack“, so Mamczek.

Digitale Bühne & Kontakt

Die Website www.musictravelhideaways.com bündelt Inspiration, Blog, buchbare Reisen und individuelle Anfragen, auch auf Englisch. Über Instagram zeigt das Unternehmen Konzertmomente und Reiseeinblicke, ergänzt durch einen YouTube-Kanal mit kurzen Clips.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Music Travel by JM GmbH

Herr Jürgen Mamczek

Ansbacher Str. 43

10777 Berlin

Deutschland

fon ..: 03021964804

web ..: https://www.musictravelhideaways.com

email : jmamczek@musictravelhideaways.com

Music Travel by JM GmbH ist ein spezialisierter Musik-Reiseveranstalter, der sich auf die Organisation individueller Reisen zu exklusiven, weltweiten Musikfestivals und Konzerten konzentriert.

Das Unternehmen Music Travel by JM GmbH tritt nach außen hin unter der Marke

Music Travel Hideaways auf.

Pressekontakt:

Music Travel by JM GmbH

Herr Jürgen Mamczek

Ansbacher Str. 43

10777 Berlin

fon ..: +49 30 219 64804

email : jmamczek@musictravelhideaways.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

KI-Simple: Digitale Impulse für Seniorinnen, Senioren und Menschen in der Begleitung und Pflege Festplattenvernichtung in Köln: ProCoReX Europe GmbH schützt sensible Daten mit zertifizierung