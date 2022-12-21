  • Ein Jahr Music Travel Hideaways – Neuer Blog, neue Kurzreisen und exklusive Schiffs-Musikreisen

    Der Berliner Spezialreiseveranstalter Music Travel Hideaways baut sein Portfolio aus: neuer Blog, neue Kurzreisen und Schiffs-Musikreisen „Auf dem Wasser“ für Musikfans weltweit.

    BildSeit einem Jahr verbindet der Berliner Reiseveranstalter Music Travel Hideaways Musik, Reisen und besondere Orte zu einzigartigen Erlebnissen. Gründer und Geschäftsführer Jürgen Mamczek zieht Bilanz und präsentiert drei Schwerpunkte, die das Portfolio weiter stärken: den neuen Blog, die Rubrik Kurzreisen sowie die kuratierten Schiffs-Musikreisen „Auf dem Wasser“.

    Music Travel Hideaways bietet individuell gestaltete Musikreisen weltweit, von Island bis Südafrika, von Mailand bis New York. Das Konzept: handverlesene Konzerte, Festivals, Opern und Jazzformate kombiniert mit Hideaway-Unterkünften, die Atmosphäre und Charakter der Reise unterstreichen.

    Musik, Reisen und besondere Unterkünfte – ein Jahr dabei

    Das Angebot richtet sich an Musikliebhaber*innen, die Wert auf Individualität und stimmige Gesamterlebnisse legen. Jede Reise ist ein individuelles Paket aus Anreise, Transfers, Hotel und Konzerttickets. „Wir planen Reisen so, dass sie sich rundherum stimmig und einmalig anfühlen“, beschreibt Mamczek den Anspruch.

    Neuer Blog: „Unterwegs mit Jürgen Mamczek“

    Mit dem neuen Blog öffnet der Geschäftsführer erstmals sein persönliches Reise-Notizbuch. Die Beiträge reichen von Reflexionen („Warum Musikreisen doppelt glücklich machen“) bis zu Reiseberichten vom Montreux Jazz Festival, nordischen Mittsommererlebnissen oder nachhaltigen Städtereisen nach Kopenhagen. Der Blog dient als Inspirationsquelle und begleitet Musikfans ganzjährig, auch über die eigentliche Reise hinaus.

    Neue Rubrik „Kurzreisen“: Musikgenuss in 3-4 Tagen

    Mit den Kurzreisen reagiert Music Travel Hideaways auf die wachsende Nachfrage nach hochwertigen, kompakten Auszeiten. Gäste erleben besondere Konzerte, etwa in der Elbphilharmonie, renommierten Opernhäusern oder an außergewöhnlichen Festivalorten, kombiniert mit stilvollen Unterkünften. Die Buchung erfolgt direkt über die Website, alternativ sind individuelle Anfragen möglich.

    Schiffs-Musikreisen „Auf dem Wasser“: Musik trifft Meer

    Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal sind die Musikreisen auf See und Fluss, darunter:

    * Klavierfestivals auf Boutique-Schiffen im Atlantik
    * Klassische Musikreisen von Málaga nach Hamburg
    * Jazz-Kreuzfahrten auf europäischen Flüssen
    * Transatlantik-Passagen mit der Queen Mary 2, begleitet von Orchestern, Dirigenten oder Künstler*innen legendärer Studios wie Abbey Road

    Auf Wunsch lassen sich passende Verlängerungen an Land integrieren, von Musikstädten bis zu Boutique-Hideaways.

    Jürgen Mamczek: 30 Jahre Touristik-Erfahrung

    Mamczek blickt auf über 30 Jahre in der Tourismusbranche zurück, von Reisebüros über Geschäftsreisen bis zu Luxuskreuzfahrten. Sein Anspruch: individuelle Reisen, Begegnungen mit Musik und Menschen sowie wachsend nachhaltige Partner und Angebote. „Eine Musikreise soll sich anfühlen wie ein eigener Soundtrack“, so Mamczek.

    Digitale Bühne & Kontakt

    Die Website www.musictravelhideaways.com bündelt Inspiration, Blog, buchbare Reisen und individuelle Anfragen, auch auf Englisch. Über Instagram zeigt das Unternehmen Konzertmomente und Reiseeinblicke, ergänzt durch einen YouTube-Kanal mit kurzen Clips.

