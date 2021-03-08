  • Oulu 2026: Music Travel Hideaways startet neuen Schwerpunkt zur Kulturhauptstadt Europas

    Oulu 2026
    Musik, Kultur und Reisen jenseits des Mainstreams

    BildOulu ist 2026 Kulturhauptstadt Europas und rückt damit eine Region ins Zentrum, die bislang vor allem nur Kennern ein Begriff war. Music Travel Hideaways nimmt diesen Anlass auf und veröffentlicht einen neuen redaktionellen Schwerpunkt zu Oulu 2026. Parallel dazu wurden Reiseangebote entwickelt, die sich an Musik- und Kulturinteressierte richten und sich als Kurzreise oder als individuell erweiterbares Programm planen lassen.

    Oulu steht für zeitgenössische Musik, kreative Szenen und eine nordische Lebensart, die sich gut mit Naturerlebnissen verbinden lässt. Genau diese Kombination bildet den Kern des neuen Oulu-Schwerpunkts von Music Travel Hideaways: journalistisch aufbereitet im Blog und praktisch umsetzbar in Reisebausteinen, die je nach Terminlage an Festivals, Konzertabende und lokale Kulturorte andocken.

    Begleitend zum Kulturhauptstadtjahr ist ein ausführlicher Blogbeitrag erschienen, der Oulu als kulturellen Erlebnisraum porträtiert, als Stadt, in der Musik, nordische Landschaft und Offenheit auf besondere Weise zusammenwirken. Ergänzt wird der redaktionelle Fokus durch Reiseideen, die Musikfestivals, lokale Szenen, Naturerlebnisse und Begegnungen mit Kulturschaffenden verbinden.

    „Oulu steht für eine Kultur, die nicht laut um Aufmerksamkeit wirbt, sondern emotional wirkt“, sagt Jürgen Mamczek, Geschäftsführer von Music Travel Hideaways. „Genau solche Orte interessieren uns, Orte, an denen Musik, Kunst und Reisen zusammen gedacht werden.“

    Mit dem Oulu-Schwerpunkt richtet sich Music Travel Hideaways an kulturinteressierte Reisende ebenso wie an Redaktionen aus Musik, Kultur und Reise sowie an Medien, die neue Perspektiven auf die Kulturhauptstadt Europas 2026 suchen.

    Weitere Informationen
    Blogbeitrag Oulu 2026: https://www.musictravelhideaways.com/b/oulu-2026-kulturhauptstadt-europas
    Reiseangebote Oulu: https://www.musictravelhideaways.com/b/oulu—-finnland

