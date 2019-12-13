MEETYOO Webcasts: Neue KI-Plattform maximiert Content-ROI für Enterprises

MEETYOO wird zur AI-Content-Plattform: Die neue Software MEETYOO Show maximiert den Content-ROI von Webcasts durch KI und bietet Enterprise-Sicherheit Made in Germany.

In einer Zeit, in der digitale Kommunikation zum Standard geworden ist, stehen Unternehmen vor einer neuen Herausforderung: Die Masse an produzierten Videoinhalten bleibt oft ungenutzt. Ein einzelner Webcast bindet Ressourcen, verliert aber nach dem Live-Moment rapide an Wert. MEETYOO, seit über zwei Jahrzehnten ein Pionier für digitale Events, antwortet auf dieses Marktbedürfnis mit einer strategischen Neuausrichtung. Das Unternehmen entwickelt sich vom reinen Service-Dienstleister zur führenden AI-Content-Plattform für Enterprises.

Im Zentrum dieser Evolution steht die Software-Lösung MEETYOO Show. Die Plattform bricht mit der traditionellen Logik, dass ein Webcast nur ein einmaliges Ereignis ist. Durch den Einsatz fortschrittlicher künstlicher Intelligenz werden Live-Inhalte automatisch in durchsuchbare, strukturierte und wiederverwendbare Assets transformiert.

Vom Live-Stream zum dauerhaften Wissens-Archiv

„Viele Unternehmen lassen wertvolles Wissen brachliegen, weil ihre Webcast-Aufzeichnungen in unübersichtlichen Archiven verschwinden“, erklärt Dr. Michael Geißer, CEO von MEETYOO. „Unsere Antwort ist Software for Decisive Moments. Wir nutzen KI nicht als Spielerei, sondern als Hebel für Effizienz. Unsere Plattform transkribiert Inhalte automatisch, setzt intelligente Kapitelmarken und generiert Zusammenfassungen. So wird aus einem 60-minütigen CEO-Townhall oder einem Investor-Relations-Call ein Wissenspool, der noch Monate später präzise durchsucht und genutzt werden kann.“

Diese Technologie ermöglicht es Marketing- und Kommunikationsverantwortlichen, den Content-ROI ihrer Veranstaltungen massiv zu steigern. Statt Inhalte manuell nachbearbeiten zu müssen, liefert die Plattform fertige Clips und Textbausteine für die Nachkommunikation. Dies ist besonders relevant für Unternehmen, die ihre interne Kommunikation oder das Lead-Nurturing effizienter gestalten wollen, ohne die Personalressourcen zu erhöhen.

Sicherheit „Made in Germany“ als entscheidender Wettbewerbsvorteil

Während US-amerikanische Anbieter den Markt mit Standard-Lösungen fluten, setzt MEETYOO bewusst auf den Standortvorteil Deutschland. In Zeiten wachsender Cyber-Bedrohungen und strenger Compliance-Vorgaben ist Datensouveränität für europäische Großunternehmen nicht verhandelbar.

Die Webcast-Plattform von MEETYOO ist ISO 27001-zertifiziert und vollständig DSGVO-konform. Alle Daten werden auf Servern in der Europäischen Union verarbeitet. Dies bietet Banken, Versicherungen und Behörden die notwendige Rechtssicherheit, die bei der Nutzung außereuropäischer Cloud-Dienste oft fehlt. MEETYOO kombiniert damit die Innovationskraft moderner KI-Tools mit der kompromisslosen Sicherheit deutscher Ingenieurskunst. Gerade für sensible Formate wie Betriebsversammlungen oder die Veröffentlichung von Quartalszahlen ist dieser Schutz essenziell.

Flexibilität zwischen Self-Service und Experten-Support

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Neuausrichtung ist das hybride Service-Modell. Kunden können die Software als reine Self-Service-Lösung nutzen, um routinemäßige Events effizient und eigenständig durchzuführen. Für die wirklich entscheidenden Momente – etwa die jährliche Hauptversammlung oder globale Produktlaunches – steht jedoch weiterhin die „Service on Demand“-Option zur Verfügung. Hierbei greifen Kunden auf die 20-jährige Expertise des MEETYOO-Teams zurück, das im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf sorgt.

„Wir verstehen uns nicht mehr nur als Event-Dienstleister, sondern als Technologiepartner für die gesamte Unternehmenskommunikation“, so Dr. Geißer weiter. „Unsere Kunden erhalten das Beste aus zwei Welten: Die Geschwindigkeit einer modernen SaaS-Plattform und die Sicherheit eines erfahrenen Partners, der im Notfall bereitsteht.“

Mit dieser Strategie positioniert sich MEETYOO klar im Premium-Segment für geschäftskritische Kommunikation und bietet eine leistungsstarke Alternative zu gängigen Meeting-Tools wie Microsoft Teams, die für komplexe Event-Anforderungen oft nicht ausreichen. Der Fokus liegt dabei auf Stabilität, Branding-Möglichkeiten und einer User Experience, die dem hohen Anspruch globaler Marken gerecht wird.

Unternehmen, die ihren Content-ROI maximieren und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards wahren wollen, finden weitere Informationen auf der MEETYOO Website oder können direkt eine persönliche Demo vereinbaren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

meetyoo conferencing GmbH

Herr Michael Geißer

Friedrichstraße 153a

Berlin 10117

Deutschland

fon ..: +49 30 868 710 400

web ..: https://www.meetyoo.com/

email : mgeisser@meetyoo.com

MEETYOO ist ein führender Anbieter für digitale Events und virtuelle Konferenzen mit Sitz in Berlin. Unter dem Leitsatz „Software for Decisive Moments“ bietet das Unternehmen Premium-Lösungen für Webcasts und virtuelle Events an. Die Plattform kombiniert innovative KI-Features zur Content-Verwertung mit höchster Datensicherheit „Made in Germany“. Seit über 20 Jahren vertrauen globale Konzerne, DAX-Unternehmen und der Mittelstand auf die Expertise von MEETYOO für ihre wichtigste Kommunikation – von Investor Relations bis hin zu globalen Townhalls. CEO des Unternehmens ist Dr. Michael Geißer.

