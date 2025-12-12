Haibach & Cie. im Dezember 2025 erneut von der WirtschaftsWoche als „Beste Personalberater“ ausgezeichnet

Wiesbaden, 12. Dezember 2025

Bereits zum vierten Mal in Folge wurde die auf Finanzdienstleistungen spezialisierte Personalberatung Haibach & Cie. Gesellschaft für Personalberatung mbH im aktuellen Ranking der WirtschaftsWoche als „Beste Personalberater“ im Bereich Finanzdienstleistungen ausgezeichnet.

Das jährlich veröffentlichte Ranking zählt zu den renommiertesten Erhebungen der Branche. Es basiert auf einer wissenschaftlichen Untersuchung unter Leitung von Prof. Dr. Christel Gade (IU International University of Applied Sciences), die in Kooperation mit der WirtschaftsWoche durchgeführt wurde. Bewertet wurden über 900 Personalberatungen. Rund 3000 Personalentscheider gaben in 6000 Einzelbewertungen an, wie zufrieden sie mit der Leistung der von ihnen beauftragten Personalberatungsgesellschaften waren. Entscheidungsrelevant sind neben qualitativen Bewertungen durch Kunden insbesondere Kriterien wie Branchenexpertise, Besetzungsqualität und Professionalität in der Mandatsbetreuung.

„Dass wir diese Auszeichnung bereits zum vierten Mal erhalten, ist für uns keine Selbstverständlichkeit – sondern ein deutliches Zeichen dafür, dass unsere konsequente Spezialisierung, unser tiefes Verständnis für regulatorische Anforderungen unserer Mandanten und unser Qualitätsanspruch im Markt wahrgenommen und geschätzt werden“, sagt Thomas Haibach, Geschäftsführer von Haibach & Cie.

Haibach & Cie. unterstützt seit 23 Jahren nationale und internationale Banken, Asset Management-Gesellschaften, Versicherungen, Finanzdienstleistungsunternehmen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bei der Suche nach Führungspersönlichkeiten und hochqualifizierten Spezialisten und hat über 1.700 Suchmandate erfolgreich abgeschlossen. Die Beratungsleistung basiert auf tiefem Marktverständnis, einer systematischen Analyse von Kundenanforderungen und einem klaren Fokus auf kulturelle Passung und nachhaltigen Fit.

Die kontinuierliche Auszeichnung im Ranking der WirtschaftsWoche unterstreicht die Position von Haibach & Cie. als verlässlicher und gesuchter Partner im anspruchsvollen Umfeld des Executive Search in der Finanzindustrie.

Haibach & Cie. ist ein renommiertes Executive Search-Unternehmen, das sich auf Banken, Investmentgesellschaften, Versicherungen, sowie Immobilien- und Finanzdienstleistungs¬unternehmen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften spezialisiert hat. Seit über zwei Jahrzehnten bietet Haibach & Cie. maßgeschneiderte Rekrutierungslösungen und ist bekannt für seine Fähigkeit, die ideale Passform zwischen Kandidaten und den Anforderungen an spezifische Profile von anspruchsvollen Unternehmen zu finden.

Für weitere Informationen über Haibach & Cie. Gesellschaft für Personalberatung mbH und ihre Dienstleistungen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter https://haibach-cie.de.



