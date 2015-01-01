Mr. Lodge im Makler-Kompass erneut mit Höchstnote ausgezeichnet

Das Wirtschaftsmagazin Capital hat die Münchner Mr. Lodge GmbH im aktuellen Makler-Kompass 2025 erneut als einen der Top-Makler Deutschlands ausgezeichnet.

Mit der Höchstbewertung von fünf Sternen gehört das Unternehmen wieder zu den Spitzenreitern der Branche, in München belegt es Platz 2. Die Auszeichnung basiert auf einem unabhängigen Vergleichstest, den Capital bereits zum elften Mal gemeinsam mit dem IIB Institut für Immobilienwirtschaft durchgeführt hat. In diesem Jahr wurden über 4.000 Maklerunternehmen in ganz Deutschland analysiert und bewertet.

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen Kriterien, die die Qualität und Zuverlässigkeit der Dienstleistungen messbar machen – von der Qualifikation und Prozessqualität über Exposés und Vertragsgestaltung bis hin zum Kundenservice. Die mehrstufige Methodik gewährleistet, dass nur diejenigen Makler ausgezeichnet werden, die in allen Bereichen überdurchschnittliche Leistungen erbringen und durch hohe Kundenzufriedenheit überzeugen.

„Wir freuen uns sehr über diese erneute Anerkennung“, sagt Norbert Verbücheln, Geschäftsführer der Mr. Lodge GmbH. „Sie ist ein starkes Zeichen für die Kontinuität und Qualität unserer Arbeit. Unser Team zeigt Tag für Tag herausragenden Einsatz – die Auszeichnung ist eine Wertschätzung dieses Engagements und motiviert uns zugleich, unseren hohen Anspruch weiterzuführen.“

Erfahrung, Qualität und Service als Erfolgsfaktoren

Seit über 30 Jahren steht Mr. Lodge für Kompetenz und Verlässlichkeit im Bereich Wohnimmobilien. Neben dem Verkauf von Immobilien, bei dem jährlich rund 5.000 Eigentümerinnen und Eigentümer betreut werden, ist das Unternehmen Marktführer in der Vermietung möblierter Wohnungen auf Zeit. Mit rund 2.300 vermittelten Objekten pro Jahr gilt Mr. Lodge als führender Anbieter im Großraum München sowie im Oberland und am Tegernsee.

Mehr als 80 Mitarbeitende aus verschiedenen Nationen arbeiten täglich daran, Kunden optimal zu unterstützen – in über 24 Sprachen. „Internationale Kundinnen und Kunden schätzen unsere mehrsprachige Beratung und den persönlichen Service“, erklärt Verbücheln. „Wir verstehen uns als Partner, der individuell begleitet und immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse seiner Kunden hat. Nur so gelingt es uns, dauerhaft Qualität auf höchstem Niveau zu sichern.“

Mehr Informationen finden Sie unter www.mrlodge.de

Über Mr. Lodge:

