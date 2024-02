Mr. Lodge: Webinar mit Experten: „Erbschaft und Schenkung von Immobilien – was ist zu beachten?“ am 7.3.24

Viele Menschen stehen aktuell vor der Herausforderung, die richtigen Vorkehrungen für die Vermögensweitergabe zu treffen. Eine sichere Nachlassplanung ist von großer Bedeutung.

Mr. Lodge lädt deshalb zu einem exklusiven Webinar mit dem Thema: „Erbschaft und Schenkung von Immobilien – Was Sie wissen sollten“ ein.

Der Experte Uli Reitz, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, wird begleitet von dem Moderator Jan Kricheldorf, Gründer der digiKonREA, und Norbert Verbücheln, dem Gastgeber und Geschäftsführer des Immobilienmaklerunternehmens MR. LODGE GMBH.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, von den wertvollen Erkenntnissen und Einblicken der Experten zu profitieren und wichtige Anregungen für eine fundierte Entscheidung über ihre Nachlassangelegenheiten zu erhalten. Uli Reitz beleuchtet das Thema anhand realer Fälle und geht auch auf individuelle Fragen und Bedürfnisse der Teilnehmenden ein.

Dieses Webinar findet am 7. März 2024 um 17 Uhr statt und behandelt u.a. folgende Fragen:

* Wie kann ich meine Immobilie(n) optimal vererben oder vorab schenken?

* Welche steuerlichen Aspekte muss ich bei einer Schenkung beachten?

* Wie stelle ich sicher, dass meine Immobilie gerecht und effizient bewertet wird?

„Das Webinar richtet sich an alle, die ihr Immobilienvermögen sorgfältig planen möchten. Sowohl Einzelpersonen als auch Familien sind herzlich eingeladen, an dieser informativen Veranstaltung teilzunehmen“, so Norbert Verbücheln.

Die Registrierung für das Webinar ist kostenlos und kann über Mr. Lodge Webinar: Erbschaft und Schenkung mit Experte Ulli Reitz (meinemaklermarke.de) erfolgen. Die Teilnehmer erhalten nach der Registrierung alle erforderlichen Informationen, um am Webinar teilzunehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mr. Lodge GmbH

Frau Angela Reipschläger

Barer Str. 32

80333 München

Deutschland

fon ..: 089 34082382

web ..: http://mrlodge.de

email : angela.reipschlaeger@mrlodge.de

Die Mr. Lodge GmbH verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung im Immobilienbereich. Die Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Segmente Verkauf von Wohnimmobilien und die Vermietung möblierter Wohnungen und Häuser. Im Bereich Verkauf von Wohnimmobilien berät und unterstützt Mr. Lodge ca. 5.000 Immobilieneigentümer sowie weitere Privatkunden. Im Bereich Vermietung ist Mr. Lodge mit ca. 2.400 vermittelten Wohnungen und Häusern pro Jahr der führende Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit im Großraum München sowie am Tegernsee und im Oberland. Mr. Lodge beschäftigt über 80 Mitarbeiter und bietet die Beratung in mehr als 20 Sprachen an.

Pressekontakt:

Keil Kommunikation

Frau Catrin Keil

Radlkoferstr. 2

81373 München

fon ..: 089 741185495

email : catrinkeil@keilkommunikation.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stefan Kühn, Ökonom – „China hat seinen Höhepunkt bald erreicht“ Eine alternative Sichtweise auf ,Professionalität‘