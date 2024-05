Kölnerin ist auf dem Weg zum Germany’s next Speaker Star 2024

Jana Behr aus Köln hat ein klares Ziel: Sie möchte am 19. Oktober 2024 im Capitol in Offenbach am Main auf der Bühne stehen und vor einem Live-Publikum „Germany’s next Speaker Star 2024“ werden.

Bereits zum 4. Mal sucht die Speaker Stars Allianz, in Kooperation mit der GSA (dem größten Rednerverband Deutschlands) und der 5 Sterne Redner Agentur, Deutschlands beste Rednertalente. Das Besondere: Die Speaker Stars Allianz ist ein Zusammenschluss von Menschen, die mit ihren Botschaften bewegen, begeistern, voranbringen und Gutes tun möchten. Aus diesem Grund wird dieser Wettbewerb zugunsten der Hakuna Matata Foundation veranstaltet. Und darüber hinaus wird mit jeder gültigen Stimme zusätzlich noch ein Baum gepflanzt. Dieses Jahr ist die Kölnerin Jana Behr mit dabei.

Es war schon immer ihr Wunsch, Menschen zu motivieren, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und das Beste daraus zu machen: „Ich will Menschen dafür begeistern, Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit zu erfahren“, so Jana Behr. „Eine Entscheidung verändert dein ganzes Leben“ ist deshalb nicht nur der Titel ihres Wettbewerbsbeitrags, sondern ein Teil ihrer Lebensphilosophie.

An „Germany’s next Speaker Star“ nahmen in diesem Jahr knapp 400 Kandidatinnen und Kandidaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teil. Für 276 davon, wie auch für die Kölnerin, lautet das erste Etappenziel, unter die Top 20 zu kommen. Erreicht werden kann dies nur, wenn bis zum 16. Juni 2024 möglichst viele Stimmen für sie zusammenkommen. Diese entscheiden dann gemeinsam mit einer Jury-Bewertung über das Weiterkommen.

Entscheidungen verändern das Leben

Jana Behr ist holistische Business-Mentorin, Marketing-Expertin und spiritueller Coach, die ganzheitliche Expert:innen und Unternehmer:innen dabei unterstützt, ein erfolgreiches Business aufzubauen, mit einer authentischen Marketingstrategie, die sich gut anfühlt. Sie ist dabei eine Art Brückenbauerin zwischen zwei Welten, die auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun zu haben scheinen.

„Im Business müssen täglich viele Entscheidungen getroffen. Allerdings treffen die meisten Menschen Entscheidungen nicht gerne, obwohl diese Fähigkeit so wichtig ist. Nicht nur im Job, sondern auch für ein selbstbestimmtes Leben“, betont Jana Behr. Und deshalb geht es in ihrem zweiminütigen Videobeitrag auch um die wichtige Bedeutung, Entscheidungen zu treffen. Dazu erzählt sie eine lustige Geschichte, in der ihre Bewerbung an einer Tanzhochschule, eine Pfefferminzzigarette und Flashdance vorkommen. Die Auflösung der Geschichte gibt es im Voting-Video.

Im Wettbewerb geht es nun darum, in die nächste Runde zu kommen. 14 Stimmen vergibt die Jury, über sechs entscheidet das Voting. Bis zum 16. Juni 2024 kann auf www.speakerstars.de abgestimmt werden.

Unterhalb ihres Videos kann mit nur einem Klick für Jana Behr gestimmt werden – kostenfrei und ohne Registrierung. Wer auch der Meinung ist, dass Entscheidungen entscheidend für ein erfülltes Leben sind, ist herzlich eingeladen, für Jana Behr zu voten. Mit dem QR-Code unten können Sie direkt Jana Behr Ihre Stimme geben und damit Gutes für uns alle tun. Denn jeder Baum zählt für unsere Umwelt.

Das spannende Finale von Germany’s next Speaker Star 2024 erwartet uns am 19. Oktober 2023 im Capitol in Offenbach am Main. Grandiose Reden, Entertainment und ein Spendenmarathon, bei dem Bewusstseinsbildung und Charity im Mittelpunkt stehen. Verpassen Sie nicht dieses Highlight!

So voten Sie für Jana Behr: https://speakerstars.de/videos/jana-behr/

Besonderer Tipp für Firmen, Vereine und Privatpersonen:

Sie suchen eine erfrischend andere Rednerin oder eine wirksame Business-Mentorin? Jana Behr verbindet Spiritualität und pragmatische Umsetzungsstrategien, um herausragende Ergebnisse und tiefgreifende Transformationen zu erreichen. Lassen Sie sich inspirieren und bringen Sie Ihre Veranstaltung, Ihr Business oder Ihr Leben auf ein neues Level.

Weitere Infos unter: www.janabehr.de

Über Germany’s next Speaker Star:

Bereits zum 4. Mal sucht die von Katja Kaden initiierte Speaker Stars Allianz, in Kooperation mit der GSA (dem größten Rednerverband Deutschlands) und der 5 Sterne Redner Agentur, Deutschlands beste Rednertalente. Das Besondere: Die Speaker Stars Allianz ist ein Zusammenschluss von Menschen, die mit ihren Botschaften bewegen, begeistern, voranbringen und Gutes tun möchten. Aus diesem Grund wird auch dieser Wettbewerb zugunsten der Hakuna Matata Foundation veranstaltet. Und darüber hinaus wird mit jeder gültigen Stimme zusätzlich noch ein Baum gepflanzt.

Fotos: Claudia Behr

