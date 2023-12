Die größte STAR WARS Fan-Ausstellung „The Fans Strike Back®“ erstmals 2024 in Berlin

„The Fans Strike Back®“, die weltweit größte STAR WARS Fan-Ausstellung, öffnet vom 28. April bis 07. Juli 2024 in Berlin mit interaktiven Erlebnissen und über 1.000 Sammelobjekten.

Nach dem großen Erfolg in internationalen Metropolen wie New York, Las Vegas, London und Wien kommt „The Fans Strike Back®“, die weltweit größte Fan-Ausstellung der legendären STAR WARS Saga, nun erstmals nach Deutschland. Vom 28. April bis 07. Juli 2024 öffnet der Nåpoleon Komplex in Berlin seine Tore für dieses außergewöhnliche Event. Der Vorverkauf für die Ausstellung ist bereits gestartet.

Diese von Fans kuratierte Ausstellung ist mehr als nur eine Sammlung von Erinnerungsstücken – es ist eine Hommage an über vier Jahrzehnte Kreativität, Leidenschaft und Hingabe der STAR WARS Fan-Gemeinde. Die Ausstellung zelebriert das kulturelle Phänomen STAR WARS mit mehr als 1.000 einzigartigen, nostalgischen Sammelobjekten, darunter lebensgroße Figuren, mehr als 50 Skulpturen, Fotos, Poster, Kostüme und vieles mehr.

Eine Reise durch die Galaxis: Besucher können eine beeindruckende Anzahl an Highlights erleben.

* Lebensgroßer Podracer: Eine von Fans geschaffene Attraktion, bei der ein lebensgroßer Podracer, ähnlich dem von Anakin Skywalker, ausgestellt wird.

* Thron des Imperators: Eine interaktive Station, an der Besucher den legendären Thron des Imperators erleben und die Atmosphäre der Dunklen Seite der Macht spüren können.

* Kommando Brücke des Sternzerstörers: Eine detaillierte Nachbildung, die es ermöglicht, in das Universum einzutauchen und verschiedene Raumschiffmodelle, einschließlich des Millennium Falken, zu bestaunen.

* Snowspeeder: Eine detailgetreue Nachbildung eines Snowspeeders aus Episode V im Maßstab 1:2, erbaut von Fans.

* R2-D2 Collection: Eine beeindruckende Sammlung mit über 120 offiziellen R2-D2 Merchandise-Artikeln, die die Evolution dieses ikonischen Charakters zeigen.

* Lichtschwerter Sammlung: Eine Ausstellung von 10 handgefertigten Lichtschwert-Replikaten, die die Besucher in die Welt der Jedi und Sith entführt.

* Speeder Bike: Eine interaktive Ausstellung, bei der Besucher auf einem lebensgroßen Speederbike Platz nehmen und sich in einer Szene fotografieren lassen können, die an die wilde Jagd durch den Wald erinnert.

Interaktive und immersive Erlebnisse

Die Ausstellung bietet nicht nur eine Schau von Exponaten, sondern auch ein interaktives Erlebnis, das Besucher in die Tiefe der Saga eintauchen lässt. Eine besonders intergalaktische Immersion bietet eine einzigartige Virtual-Reality-Erfahrung, die alle Sinne in die Welt der ikonischen Saga entführt. Mit Fotomotiven, die direkt aus der Saga entnommen scheinen, bietet die Ausstellung die perfekte Gelegenheit, um unvergessliche Momente festzuhalten.

Eine Hommage an STAR WARS

Von Fans für Fans kuratiert, bietet „The Fans Strike Back®“ einen enthusiastischen Blickwinkel – geprägt von über 40 Jahren Leidenschaft für die ultimative Saga. Jedes Stück in der Ausstellung ist sorgfältig ausgewählt und präsentiert, um die Faszination und das Erbe der STAR WARS Saga zu feiern.

Ein Fest für die Sinne und Erinnerungen

„The Fans Strike Back®“ ist ein Fest für die Sinne und verspricht unvergessliche Erinnerungen für Fans aller Altersgruppen. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, die Magie und das Erbe der STAR WARS Saga hautnah zu erleben und gleichzeitig eine Brücke zwischen den Generationen zu schlagen.

Der Ticketvorverkauf für „The Fans Strike Back®“ hat begonnen. Tickets können ab sofort über die offizielle Website fansstrikeback.reservix.de erworben werden. Die Eintrittspreise für die STAR WARS Fan-Ausstellung „The Fans Strike Back®“ in Berlin betragen am Wochenende 25 EUR für Erwachsene, 20 EUR ermäßigt, 69 EUR für Familien, unter der Woche 22,50 EUR für Erwachsene, 18 EUR ermäßigt, 59 EUR für Familien und 9 EUR pro Person für Schulklassen.

