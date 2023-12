Lichtideen zur Pantone®-Farbe 2024: Lampenwelt.de präsentiert Leuchten rund um Peach Fuzz

Einen Farbkleks, so zeitlos, dass man sich kaum sattsieht, bringen wir mit Lichtideen in sanften Pfirsichnuancen rund um Peach Fuzz in unsere Wohnräume.

Schlitz, 14. Dezember 2023 – Peach Fuzz heißt die Pantone® Color of the Year 2024 – die passenden Lichtideen rund um den angesagten Pfirsichton präsentiert Lampenwelt.de. Definierter Hintergrund des Pantone® Color Institutes zur frischen Farbwelt fürs neue Jahr: Der samtig weiche Pfirsichton soll Körper, Geist und Seele guttun und die Sehnsucht nach Nähe und Verbundenheit unterstreichen. Im Zusammenhang mit Wohlfühllicht wirkt der moderne, jugendliche und zeitlose Farbton einmal mehr wie eine Umarmung.

Pendelleuchten in Peach Fuzz

Hängelampen mit kreativen Formen und Facetten von Schirmen, designt aus unterschiedlichsten Materialien wie Glas, Aluminium und Polyethylen wirken in der neuen Pantone® Color of the Year 2024 besonders warm und verströmen eine anmutige Leichtigkeit. So starten wir leuchtend ins neue Jahr!

Wand- und Deckenleuchten in zeitlosen Pfirsichtönen

Einen Farbkleks, an dem man sich nicht binnen weniger Jahre sattgesehen hat, bringen wir mit Lichtideen in sanften Orangenuancen rund um Peach Fuzz in unsere Wohnräume. Dem modernen Farbton steht eine Kombi mit Tönen von Weiß über Grau bis hin zu Schwarz wunderbar. Die Ausgestaltung in unterschiedlicher Haptik macht das Zusammenspiel noch interessanter. Und auch ein Touch Vintage schwingt bei der neuen Farbwelt subtil mit.

Steh- und Tischlampen in sonnigen Nuancen

Nicht mehr als eine Steckdose und einen schönen Platz benötigt es für Tisch- und Stehleuchten im angesagten Pfirsichton Peach Fuzz. Dabei wirken monochrome Flächen ebenso sinnlich und zart wie filigrane Musterungen, die leichte Nuancen anderer Farbwelten mit aufnehmen – ganz im Sinne der Botschaft, das Verlangen nach Zusammengehörigkeit zu unterstreichen.

Dekoleuchten in Nuancen zwischen Rosa und Orange

Zugehörigkeit, Fürsorge und Zuwendung sind die Attribute, die mit dem neuen Pantone®-Farbton Peach Fuzz verbunden werden. Für ein gemeinsames Essen oder anderweitiges Beisammensein mit Dekoleuchten eine Atmosphäre des Willkommenseins zu schaffen, zielt in ebendiese Richtung. Mit kleinen leuchtenden Highlights schaffen wir uns im Alltag einen Ort des Zusammenhalts, untermalt von warmweißem Licht, das eine umhüllende Wärme hervorbringt.

Leuchtende Geborgenheit im Kinderzimmer

Peach Fuzz ist in seiner modernen Jugendlichkeit für das Kinderzimmer wie gemacht. Denn was soll die Einrichtung für unsere Jüngsten mehr ausstrahlen als Geborgenheit, Fürsorge, Wärme und Zusammenhalt. Im Einklang mit kindlichen Motiven, die Groß und Klein ein Lächeln ins Gesicht zaubern, ist das Wohlfühlambiente für das Kinderzimmer perfekt.

Frühlingsboten in Peach Fuzz

Was in den Wohnräumen für Wohlfühlatmosphäre sorgt, funktioniert auch auf unseren Terrassen, Balkonen und im gesamten Garten: Mit Lichtideen in warmen Pfirsichtönen zaubern wir Farbtupfer in unseren Außenbereich, die gute Laune machen und auf subtile Weise die Botschaft des Teilens, der Zuwendung und der Gemeinschaft feiern. Von der Erdspießleuchte über die Akku-Tischleuchte bis zur Akku-Leuchte zum Aufhängen ist der moderne und zeitlose Ansatz, den Paech Fuzz transportieren soll, auch in unseren Gärten präsent.

Hochauflösende Pressefotos auf Anfrage

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

Deutschland

fon ..: 0661-296 962-1168

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : presse@lampenwelt.de

Shops im deutschsprachigen Raum:

www.lampenwelt.de

www.lampenwelt.at

www.lampenwelt.ch

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

Pressekontakt:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

fon ..: 0661-296 962-1168

email : presse@lampenwelt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Warum Online-Marketing und PR in Krisenzeiten besonders wichtig sind Wenn die Mutter an Demenz erkrankt