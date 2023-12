Lampenwelt präsentiert Good-Mood-Lights | Stimmung, Wohlbefinden & Produktivität steigern mit Licht

Lampenwelt.de stellt alle Facetten von Good-Mood-Lights für mehr Wohlbefinden im Alltag vor.

Schlitz, 5. Dezember 2023 – Das Lichtkonzept in unserem Zuhause hat Einfluss auf unser Wohlbefinden. Warmes, gemütlich gedimmtes Licht lässt uns am Abend entspannen, helles Licht mit hohem Blauanteil macht uns wach und fördert unsere Konzentration. Im heimischen Lichtkonzept gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sich die Facetten des Lichts zunutze zu machen. Vom technisch ausgereiften Human Centric Lighting (HCL), der Königsdisziplin der Lichtgestaltung für maximales Wohlbefinden, über den Einsatz smarter Lichtroutinen mit CCT- und RGBW-Funktion bis zu Lichtquellen mit speziellen Zusatz-Eigenschaften, die uns je nach Tageszeit, Situation und Tätigkeit unterstützen. Lampenwelt.de stellt alle Facetten von Good-Mood-Lights für mehr Wohlbefinden im Alltag vor:

Leuchten mit CCT-Funktion

Leuchten, bei denen sich die Lichtfarbe – gemessen in Kelvin – beliebig einstellen lässt, tragen sehr zum Wohlbefinden im gesamten Tagesablauf bei. Ganz gleich, ob per Schalter, Fernbedienung oder ganz smart über mobiles Endgerät: Die Lichtfarbe kann bei diesen Leuchten beispielsweise am Morgen auf Tageslichtweiß gestellt werden, um über einen höheren Blauanteil zu aktivieren, zum Abend hingegen auf Warmweiß mit geringem Blauanteil zum Entspannen. Ebenso kann dieser Farbwechsel zwischen Arbeits- und Pausenphasen erfolgen.

Human Centric Lighting (HCL) für zuhause

Während HCL in Großraumbüros und Geschäftsräumen schon länger Einzug gehalten hat, ist es in unseren privaten Wohnräumen noch wenig vertreten. Dabei sprechen die Vorzüge für sich: Dank modernster LED-Technik wird die Lichtqualität dem natürlichen Biorhythmus des Menschen angepasst. Dank Wechsel der Lichtfarbe (gemessen in Kelvin) im Tagesverlauf wird der circadiane Rhythmus – der Schlaf-Wach-Rhythmus – des Menschen unterstützt – orientiert am Sonnenlicht mit seinen unterschiedlichen Blauanteilen vom Morgen bis zum Abend. Helligkeitssensoren prüfen die Umgebungshelligkeit und reagieren mit dem optimalen Output. Integrierte Präsenzmelder sorgen dafür, dass das Lichtkonzept nur dann zum Tragen kommt, wenn sich jemand im Raum befindet – für maximale Effizienz. Moderne, ausgefeilte HCL-Leuchten wie Tischleuchte HEAVN One warten mit extra Funktionen auf: Bei Bedarf kann eine biodynamische Tageslicht-Leuchtfunktion aktiviert werden, die als Lichtdusche mit einer Wirkung von 10.000 Lux die Lichtstimmung eines hellen Sommertages nachahmt – eine ernstzunehmende Konkurrenz für den Kaffee am Nachmittag.

Außergewöhnliche Lichtideen für Orte der Ruhe und Kraft

Wohlfühlambiente lässt sich mit Leuchten, die über das normale Maß hinaus mit dem Licht spielen, besonders angenehm erzeugen. So zum Beispiel mit Hängeleuchte Spectral Light, die in ihrem mundgeblasenen Glasschirm zwölf Stäbe als Lichtleiter beherbergt, die im Farbmix den sichtbaren Spektralbereich des Sonnenlichts wiedergeben – mit günstiger Wirkung auf Menschen, Tiere und Zimmerpflanzen. Ebenso ein außergewöhnliches Highlight: LED-Panel Sky Window, die dank hellem, dem Tagesverlauf angepasstem Licht im Vollspektrum Wohlbefinden erzeugt, und wie ein Dachfenster an einem schönen Frühlingstag anmutet.

Good-Mood-Lights mit Multicolour-Funktion

Leuchten mit Farbwechsel-Funktion – auch RGBW- oder Multicolour-Funktion genannt – bringen eine ganz neue Qualität von Wohlfühllicht in unsere vier Wände. Denn sie erlauben es uns, gestalterisch noch aktiver zu werden, und je nach Stimmung und Anlass eine ganz eigene Farbwelt zu kreieren. Das Praktische: Neben bunten Lichtfarben kann auch ganz neutral zwischen Warmweiß und Universalweiß geswitcht werden. So bleibt das Lichtkonzept für den Alltag auf die bewährten Funktionen reduziert, während für besondere Momente der Entspannung farbenfroh aufgefahren werden kann. Zusätzlich gedimmt ergeben sich so anmutige Wohnwelten mit Charakter.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

Deutschland

fon ..: 0661-296 962-1168

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : presse@lampenwelt.de

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

