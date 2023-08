Lichtideen zum goldenen Herbst | Lampenwelt.de präsentiert warme Indoor-Lights

Mit Lichtideen in Gold- und Laubtönen lassen sich die Wohnräume im Herbst gemütlich gestalten. Lampenwelt.de präsentiert.

Schlitz, 29. August 2023 – Wenn das rot-gelbe Laub bei entsprechender Sonneneinstrahlung nahezu golden schimmert, ist der Herbst ganz sicher da. Das alljährliche Farbspektakel laden wir in unsere Wohnräume ein, um das Wohlfühlflair im eigenen Zuhause perfekt zu machen. Lampenwelt.de stellt Leuchten in warmen Herbstlaubfarben und schillernden Gold-Nuancen vor:

Bunt leuchtende Happy-Lights zum Herbst

Von warmem Gelb bis zu sattem Rotbraun – mit dieser Palette verwöhnt uns der bunt gefärbte Blätterwald. Kein Wunder, dass wir uns diese Wohlfühltöne gerne in die Wohnräume holen und sie, durchflutet von warmweißem Licht, genießen. Die gemütlichen Rückzugsorte, die uns während der zweiten Jahreshälfte immer wichtiger werden, gestalten wir mit farbenfrohen Designs und warm einladendem Licht so, dass uns gute Laune und positives Flair im Alltag begleiten.

Herbstlicher Evergreen „Schwarz-Gold“

Ungeschlagen stilvoll und für warmes Flair sorgend gesellen sich schwarz-goldene Leuchten in unsere Wohnräume. Absoluter Pluspunkt für gemütliches Ambiente: die besondere Art der goldfarbenen Innenschirme, das warmweiße Licht zu reflektieren und im Raum zu verteilen. In Sachen Design bringt der schwarz-goldfarbene Evergreen ordentlich Abwechslung in unser Interieur: Neben Büsten und stilisierten Gesichtern entfalten natürlich geschwungene Äste ebenso ihre Wirkung wie die klassisch-urbane Tripod-Leuchte.

Gülden in den Art-Déco-Herbst

Ein ästhetisch-kunstvolles Formenspiel in schönsten Goldnuancen zieht mit dem Art-Déco-Flair in unsere vier Wände ein. Die filigrane Symbiose von geometrischen Formen, Glamour, hochwertigen Materialien und edlen Goldtönen lassen jeden Raum extravagant und gleichzeitig heimelig einladend wirken. Wer die Farbspiele im herbstlichen Blätterwald liebt, wird diesen Stil für zuhause ebenso schätzen.

Floral schimmernd in den Herbst

Blätter, Blüten und Äste oder gleich ganze Büsche und Bäume – alles in Goldnuancen und von warmweißem Licht umschmeichelt. Dieses schillernde Bekenntnis zur Flora kommt im goldenen Herbst gerade recht. Auf extravagante Weise holen wir uns so die Natur in unsere vier Wände und können dank der asymmetrischen und unebenen Strukturen die Lichtreflexionen an den Wänden besonders bestaunen.

Puristisch funkelnd durch die dunkle Jahreszeit

Wenn die Oberfläche schillert, darf sich die Form getrost zurücknehmen. So stehen im Herbst unsere Räume offen für puristischen Licht-Chic in Facetten von Messing bis Goldfarben. Diese cleanen und gleichzeitig auffälligen Highlights in Kombination mit einem Interieur in zurückhaltenden Farben bringen Ruhe in die vier Wände und spenden besinnliche Atmosphäre für die Monate, in denen das häusliche Cocooning wieder im Fokus steht.

